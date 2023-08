Jelentősen nőtt a kereslet a CSOK-kal megvehető ingatlanok iránt

Érezhetően megnőtt az érdeklődés az elmúlt egy hónapban az újépítésű ingatlanok iránt, miután a kormány bejelentette, a jövő évtől megszűnik a városi CSOK. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa rámutatott: aki három gyerekkel veszi fel az otthonteremtési támogatást, az akár 20 millió forinthoz juthat.

A szakértő hozzátette, sok család nincs tisztában vele, mekkorát veszít, ha nem veszi igénybe a kedvezményeket, ettől jobb konstrukcióra pedig nem lehet számítani a jövőben.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter június végén egy Kormányinfón jelentette be, hogy 2024. január 1-jétől változik a családok otthonteremtési támogatásának rendszere. A falusi CSOK összegét megemelik, az ötezer főnél népesebb településeken viszont megszűnik ez a támogatási forma, helyette újat dolgoz ki a szaktárca, de erről még nem tudni konkrétumokat.

A bejelentés hatására számos család hozhatja előre az ingatlanvásárlást és ez az érdeklők számában máris jelentkezett. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa elmondta, az ingatlanpiac még mindig nem kecmergett ki a gödörből, de a CSOK kivezetése átmenetileg javíthat a számokon, az év második felében lehet egy fellendülés, aminek az előjelei már látszanak.

„Akik megfelelnek a CSOK feltételeinek, de nem veszik igénybe a támogatást, azok nagyon sok pénzt veszítenek. Egy gyerek után újépítésű lakás vásárlása esetén 600 ezer forint támogatás jár, ehhez jön egy 50 milliós ingatlan esetében a 2,5 millió forint körüli áfa visszatérítés és a 2 millió forintos illeték elengedése. Így tehát még a legegyszerűbb esetben is 5 millió forintot takaríthat meg egy család, ha év végéig él a CSOK-kal” – emelte ki a szakértő.

Elmondta azt is, hogy három gyerek után már 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás jár, az egyéb kedvezményekkel pedig így a 20 millió forintot is elérheti a megtakarított összeg. Emellett pedig ott van a 3 százalékos kedvezményes lakáshitel, ami jóval alacsonyabb a jelenlegi piaci hiteleknél. Éppen ezért Gadanecz Zoltán úgy véli, hatalmas hibát követ el, aki igényelhetné, de otthagyja ezt a jelentős összeget az államkasszában.

Nagy az alkukedve a vevőknek

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa jóslatokba nem akart bocsátkozni, de úgy véli, hogy a következő támogatási rendszer szűkebb lehetőségeket kínál majd a mostaninál, ráadásul várhatóan a nagyvárosokat kevésbé fogja érinteni.

„Magyarországon a támogatások kiterjedtek és nagyösszegűek voltak az utóbbi időszakban, nem úgy, mint a környező országokban. Azt gondolom, hogy az új rendszer az övékhez lesz hasonló. Valamilyen otthonteremtési programra viszont szükség van, másként nagyon lelassulna az ingatlanpiac” – mutatott rá.

Gadanecz Zoltán kérdésre válaszolva kitért arra is, most bizonyos esetekben akár 30 százalékos alkuk is létrejöhetnek, még az újépítésű ingatlanok esetén is. Mint mondta, a vevők a már elkészült projektek esetében sokszor arra hivatkoznak, hogy az építési költségek egy évvel ezelőtt még alacsonyabban voltak, emiatt pedig árengedményt kérnek a beruházótól. A használt lakásoknál egyébként szintén hasonló mértékű alkukat lehet kicsikarni.

A szakember szerint összességében reális áron kelnek el végül a túlértékelt ingatlanok is, a megjelenő CSOK-os kereslet viszont a frekventált helyen lévő ingatlanok esetében jó alap lehet az eladóknak az alku mérséklésére.