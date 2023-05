Jó eséllyel megtalálták a gyilkos galóca mérgének ellenszerét

A "Végítélet órájának" mutatója minden eddiginél közelebb került éjfélhez, vagyis az Armageddonhoz, tükrözve a szakértők azon értékelését, hogy az emberiség létét soha nem látott veszélyek fenyegetik - jelentette be egy tudományos és globális biztonsági kérdésekkel foglalkozó szervezet, a Bulletin of the Atomic Scientists.