Jól járt, aki kivárt a lakáshitellel

A januártól élő új kamatplafon alapján legfeljebb 7,3 százalékos THM-mel kínált lakáshitelek törlesztőrészletei több tízezer forinttal alacsonyabbak, mint a kamatplafon előtti, október eleji jelzálogkölcsönöké. Az igénylők közül az járt jól, aki kivárt, a lakáskölcsönt három hónappal ezelőtt felvevők viszont verhetik a fejüket a falba. A hitelkiváltás egyre több adósnak lehet vonzó megoldás – írja az ajánlatokat összehasonlító elemzésében a Bank360.hu.

Január elsejétől legfeljebb 7,3 százalékos teljes hiteldíj mutatóval (THM) kínálnak lakáshitelt a bankok, erre a szintre csökkent a kormány kérésére októberben bevezetett, 8,5 százalékos kamatplafon. Az első új kamatplafonos ajánlatokat már az ünnepek előtt meghirdették, akkor úgy tűnt, hogy a bankok 7-7,3 százalék közé árazzák be a lakáshiteleket. A december végén és január elején közzétett feltételek alapján azonban kiderült, hogy van ennél lejjebb, ugyanis több pénzintézetnél 2024-től 7 százalék alatti THM-mel vehetnek fel jelzálogkölcsönt már az átlagügyfelek is.

Közel egy százalékkal a maximum érték alatt is találni kölcsönt

Egy 600 ezer forintos havi jövedelemmel 20 éves futamidőre felvett 20 millió forintos lakáshitelnél a kamatplafon 8,5-ről 7,3 százalékra mérséklése közel 15 ezer forintos törlesztőrészlet csökkenést eredményezett, így az év végén érdeklődőknek már ezért megérte kivárni januárig. A bankok zöme 7-7,3 százalék közötti teljes hiteldíj mutatóval kínálja a lakáscélú hiteleket az átlagügyfeleknek, de akad olyan pénzintézet is, amelyik ezt a csökkentést még fél százalékkal megtoldotta – írja az ajánlatokat összevető Bank360.hu.

A MagNet Banknál 20 millió forint 6,48 százalékos THM-mel igényelhető. A havi törlesztőrészlet 146 607 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 35,2 millió forint. Ez a 7,3 százalékos THM-hez képest további 10 ezer forint mínuszt jelent a havi törlesztőrészletből, 20 éves távlatban pedig közel 2,5 millió forint a különbség.

A MagNet mellett az Erste Bank is jócskán alávágott a kamatplafonnak, 6,83 százalékos THM-mel is lehet nála lakáshitelt felvenni. A havi törlesztőrészlet így éppen meghaladja a 150 ezer forintot, a teljes visszafizetendő összeg pedig 36,1 millió forint. Szintén 7 százalék alatti THM-et kínál 20 milliós hitelt ilyen jövedelműeknek a Raiffeisen Bank, nála 6,95 százalék ez az érték, így a havi törlesztőrészlet 151 954 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 36,4 millió.

Az MBH Bank 7,01 százalékos THM-mel ad ekkora hitelt 600 ezres havi nettóra, a CIB, a K&H és a Gránit pedig csupán hajszálnyira egymástól 7,11-7,13 között, míg az OTP a kamatplafon 7,30 százalékos szintjén.

Három hónap alatt több tízezer forinttal csökkentek a törlesztők

A Bank360.hu lakáshitel kalkulátorának adatai alapján mindössze három hónap leforgása alatt a THM-ek 1,2-2,7 százalékponttal csökkentek a bankoknál, ami egy 20 millió forintos lakáshitelnél akár több tízezer forintos törlesztőrészlet-csökkenést, a teljes futamidő alatt pedig több millió forint kamatköltség-megtakarítást jelenthet. Vagyis aki még október elején, a kamatplafon bevezetése előtt kötött szerződést, 20-30 ezer forinttal fizethet többet ugyanazért a lakáshitelért, mint aki 2024 januárjában veszi fel a jelzálogkölcsönt.

Mivel a kínált lakáshitelek zöme ma 10 éves kamatperiódusú (vagy végig fix kamatozású), a kölcsönt október 9. előtt felvevők a folyamatos kamatcsökkentések hatását legjobb esetben is csak nagyon sokára érezhetik meg majd, hiszen az induló feltételek legalább 10 évre szólnak.

A hitelkiváltás már sokaknak segíthet

A magas kamattal szerződők számára ugyanakkor egyre inkább megfontolandó a hitelkiváltás lehetősége. Ebben az esetben ugyanis a meglévő jelzálogkölcsönt egy újonnan felvett, de sokkal olcsóbb hitelre cserélhetik. Azoknak, akik körülbelül egy évvel ezelőtt vettek fel lakáskölcsönt 10 százalék körüli THM-mel, már érdemes megfontolni a lehetőséget, amint erre a szerződésük lehetőséget ad. A jelenlegi 7 százalék körüli ajánlatokkal ugyanis jelentős összeget spórolhatnak még azzal együtt is, hogy a hitelkiváltásnak nem elhanyagolható költségei vannak.

20 millió forinttal és 10 százalékos THM-mel számolva a havi törlesztőrészlet 193 ezer forint körül alakult, most viszont olyan ajánlat is van a piacon, amelyben a 150 ezret sem éri el, így a havi törlesztőrészlet akár 25 százalékkal is alacsonyabb lehet, mint egy évvel korábban. Egy jól időzített hitelkiváltással így több tízezer forinttal lehet csökkenteni a havi törlesztésre fordított összeget – hívják fel a figyelmet a Bank360.hu szakértői.