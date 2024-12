Jóval infláció feletti betéti kamatokat is kínálnak a bankok

A bankok többsége szabad szemmel nem látható kamatot adnak csak a bankbetétre, de találni olyan ajánlatokat is, amelyek 6, 12 vagy 24 hónapos lekötésre jóval az inflációt meghaladó kamatot kínálnak. Még lekötés nélkül is elérhetünk 4 százalékos kamatot – derül ki a Bank360.hu összeállításából.

December nemcsak a nagyobb kiadások hónapja, hanem sokak számára az extra bevételeké is. A szerencsésebbek ilyenkor kapják meg a munkaadójuktól a pulykapénzüket, bónuszukat, prémiumukat. Ez együtt vagy akár külön is akkora plusz bevétel lehet, amit még akkor sem érdemes parlagon hagyni, ha később el akarjuk költeni. A magas inflációjú évek ismét hozzászoktatták az embereket ahhoz, hogy ne nézzék tétlenül a pénzük elértéktelenedését, hanem keressenek befektetési lehetőséget akár rövidebb távra is a számlájukon lévő vagy oda érkező és a mindennapi kiadásaikhoz nem szükséges összegnek. Amit ráadásul már decemberben hizlalhatnak az állampapírok kamatfizetései, illetve a lejáró állampapírok tőkeértéke.

A bankok többsége jelenleg csak egészen pici, szinte elhanyagolható kamatot kínál az ügyfeleknek arra az esetre, ha betétként lekötik a pénzüket. Találni azonban néhány ajánlatot a piacon, amelyben akár a jelenlegi és 2025-ben várható inflációnál jóval magasabb kamatot is el lehet érni. A Bank360.hu összeszedte, hol mekkora kamatot találnak azok, akik 6, 12 vagy 24 hónapra lekötnék a pénzüket bankbetétben.

Aki egyáltalában nem akarja lekötni a pénzét, de mégis szeretné, ha az kamatozna, akkor a Magyar Cetelem Banknál talál látra évi 4 százalékos kamatot (EBKM 4,07). A Cetelemnél az ott nyitott takarékszámlán 6 hónapos lekötésre lehet a legmagasabb, 6,25 százalékos éves kamatot elérni, az EBKM 6,35 százalék. Ha ennél valamivel hosszabb időre, 8 hónapra kötjük le a pénzt, akkor az éves kamat kereken 6 százalék. A Gránit Bank KamatMax betétjénél 5,00 százalék a kamat 6 hónapos lekötéssel. A Magnet Banknál féléves lekötésre 4,20-4,73 százalékos kamatot lehet elérni a különböző betéti konstrukciókban. Az Oberbank 3,90 százalékot ad 6 hónapra, a legalább 8 milliót lekötőknek pedig 4,40 százalékot. Rajtuk kívül az OTP Banknak van még jó ajánlata az ügyfelei egy szűkebb körének: új forrásra kínál 6,5 százalékos kamatot 6 hónapos lekötésre azoknak, akiknek van lakossági Bázis bankszámlájuk, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik.

Azoknak, akik egy évre keresnek lekötési lehetőséget, a Cetelem 5,75 százalékos betéti kamatot kínál, másfél évre 5,50-et százalékot. Ha ennél hosszabb időre is tudjuk nélkülözni a megtakarított pénzünket, akkor két évre még mindig évi 5,25 százalékot. A Gránitnál a jegybanki alapkamathoz kötött, azzal együtt változó KamatMax Plusz betét kamata jelenleg 4,75 százalék egy évre. A sávos kamatozású Felemelő betét 12 hónapra 4,45 százalék, amiért elvárás az aktivált bankkártya is. A Magnetnél 4,61-es, az Oberbanknál összegtől függően 3,7-4,2 százalékos kamatot találni jelenleg éves lekötésre.

Ezeket a banki kamatajánlatokat érdemes összevetni azzal, hogy 2025-re mekkora pénzromlás várható. A friss novemberi KSH-adat 3,7 százalékos inflációt mutatott. Ehhez képest a kormány jövőre 3,2, az MNB 2,7-3,6, a piaci elemzők pedig 3,5-4,0 százalékos inflációt jósolnak. A Bank360.hu szakértői szerint jól látszik, hogy még a pesszimistább várakozásoknál is találhatunk jóval magasabb betéti kamatot 6 vagy 12 hónapos lekötésre, így mindenképpen érdemes jó ajánlatot keresni, és dolgoztatni a bankban tartott pénzünket.