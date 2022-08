Képtelenségnek tűnik, de realitás: melegebb éghajlatra költözik a Genfi Autószalon

A görög adatvédelmi hatóság júliusban 20 millió eurós bírságot szabott ki az amerikai Clearview AI Inc. nevű társaságra, megtiltotta a Görögországban élő érintettek személyes adatainak gyűjtését és kezelését a cég arcfelismerő szolgáltatásai keretében, és ezzel együtt ezek törlését is elrendelte. Fontos, hogy a Clearview AI Inc.-nek nemcsak a görög lakosokról eddig gyűjtött összes képét törölnie kell, hanem azokat a biometrikus információkat is, amelyek egy adott arc azonosításához szükségesek.