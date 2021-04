Kercsmár András: van kész sikerrecept, csak a magyar franchise törvény hiányzik

Moszkvában tanult, később a magyarországi McDonald’s első Strait Partnere lett. Kercsmár András szerint egy olyan, pénzügyileg forrásszegény országban, mint Magyarország, jobban ki kellene használni a franchise rendszerben rejlő dinamikus növekedési lehetőségeket. Ehhez azonban először a franchise törvényre is szükség lenne.

“Tizennyolc évet töltöttem külföldön. Moszkvában tanultam építőmérnöknek öt évet, utána négy évet dolgoztam a ’43-as ÁÉV-nél, a 4.sz. Házgyárban, gyártásvezető főmérnökként. Majd Németországba mentem dolgozni, ahol szerelés vezetőként dolgoztam. Később pedig az osztrák szállodaépítési hitelprogram keretében Projekt manager voltam a Hofman Maculan GmbH-nál és az AST-vel, többek közt a bontástól a kulcsrakész átadásig én irányítottam a belvárosi Erzsébet Szálló és benne a János pince újjáépítését. Ezt követően projektmenedzserként vettem rész a Margitszigeti Nagyszálló felújításában, valamint a Hyatt (mai Sofitel), a Forum Hotel (mai Intercontinental) és a Váci utcai Business Center felépítésénél is voltak feladataim” – magyarázza az üzletember.

Majd, mivel Moszkvában, az egyetemen építőipari programozást is tanult, Németországból és Ausztriából műszaki szaktanácsadóként, számítógép rendszerekkel és kereskedelemmel foglalkozott Magyarország felé. Az osztrák hitelhez kapcsolódó szállodaipari korszakváltás időszakában ugyanis kiderült, hogy idehaza hiányzik a központi elszámoló rendszer, ami a kor elvárásainak megfelelően összesíti a számlákat, lehetővé téve például a zökkenőmentes bankkártyás fizetést is.

az amerikaiak eleinte nem is akarták elhinni, hogy Magyarországon életképes lehet a franchise rendszer.

“Amikor a rendszerváltás után a magyar építőipar összeomlott, döntést kellett hoznom: hazajövök dolgozni, vagy kint maradok Bécsben. Akkori kedvesemmel később feleségemmel, úgy döntöttünk, annak ellenére is hazatérünk, hogy nem volt itthon mérnöki munka. A Magnetcom Ltd. ügyvezetőjeként tevékenykedtem, a Műszertechnika kisszövetkezettel és a Controll Rt.-vel is szoros kapcsolatom volt a számítógépek, alkatrészek behozatalára. Általam alapított Geonet Kft. vegyesvállalati formában csúcs számítástechnikai fejlesztésekkel foglalkozott.

1993-ban azonban már láttam, hogy ez az üzlet is lassan kifut, ezért újabb döntés előtt álltam: maradok ügyvezető vagy lépek egy nagyot és saját lábamra állok. Céget alapítva ezért lettem a Hewlett Packard egyik magyarországi kereskedője. Azért az egyik, mert az amerikai kereskedelmi törvény nem ismeri el a területi kizárólagosság jogát. Így viszont a versenytársak piacromboló megoldásait látva éreztem, hogy tovább kell lépnem.”

Barátja révén került kapcsolatba a magyarországi McDonald’s-szal ahol a szerződés arról szólt, hogy személyesen is részt kell vennie a munkában, ugyanakkor arra is lehetősége nyílt, hogy befektessen az üzletbe. Ennek megfelelően 1993-ban, tisztán a saját költségén – ezzel is igazolva a megfelelő anyagi helyzetét -, 15 hónapi tréning után utazott ki Chicagoba a Hamburger University-re vizsgázni.

A gyorsétterem lánc egyik éttermében ingyen dolgozva, az alapoktól ismerte meg a McDonald’s működési rendszerét.

“Mivel tudták, hogy építőmérnök vagyok, a Hengermalom út és a Budafoki út sarkán nyíló étterem műszaki felügyeletét rám bízták, majd felajánlották, hogy azt meg is vehetem. 1994 decemberében így nyílt meg az éttermem, amihez még novemberben, 28 százalékos infláció, és nagyjából hasonló kamatok mellett vettem fel annyi hitelt, amennyire a megtakarított pénzem mellett szükség volt. Annak ellenére, hogy a 26. McDonald’s itthoni étterem volt az enyém, én lettem a McDonald’s első magyarországi strait franchise partnere. Ez azt jelenti , hogy a McDonald’s Étterem Hálózat Kft. 20 évre kötött velem franchise szerződést a vételi ár teljes kifizetése mellett.”

a franchise boltok lényegesen hatékonyabbak, mint a nagyvállati központ által üzemeltetett egységek.

A franchise rendszer lényege ugyanis az, hogy a franchise gazda először minta üzleteket, éttermeket hoz létre, amivel bemutatja, mennyire életképes a márka, nyereségtermelő a rendszer. Érdekességként jegyzi meg: az amerikaiak eleinte nem is akarták elhinni, hogy Magyarországon életképes lehet a franchise rendszer.

Fazekas Endre az első ügyvezetőnk eredményes munkájának köszönhetően a gyors és sikeres növekedés végül meggyőzte őket abban, hogy érdemes franchise partnereket is bevonni a terjeszkedésbe. Az első körben csatlakozó partnerek azonban csak az üzemeltetés jogát kapták meg úgy, hogy közben a McDonald’s maradt az étterem tulajdonosa.

Az üzletember hozzáteszi: mivel abban az időben a Budafoki környéke lepusztult ipari övezet volt, elsőre nehezen tudta elképzelni, hogy sikeres lesz majd az étterme. Igaz a McDonald’s startégiája az volt, hogy a biztos forgalom érdekében az akkor még Magyarországon üzemelő ARAL benzinkút hálózat egységei mellett nyitotta üzleteit, az sem kecsegtetett sok jóval, hogy amikor az olajtársaság megvette a telket, az a környezeti terheléshez kapcsolódó félelmek miatt még csökkentette is a környék ingatlan árait.

“Azért bíztam mégis a sikerben, mert ott voltam Németországban, amikor 1980 körül a McDonald’s első ottani egysége Nürnbergben megnyílt. Később pedig érzékeltem a sikerét Baden-Württembergben is. Látszott, hogy rendkívül jól szabályozott rendszerről van szó, és a mi szerencsénk az, hogy a szigorú német szabványokat honosítottuk meg Magyarországon is. Például a Hengermalom úti étterem volt az első Magyarországon, ahol már a kilencvenes években újrahasznosítottuk és szétválogattuk az éttermi hulladékot, hogy a feldolgozását megkönnyítve csökkentsük a környezeti terhelést.”

A Hengermalom úti étterem megszületése végül messze több, mint százmillió forintba került és a 28 százalékos infláció ellenére is létrejött. Márcsak azért is, mert az amerikai gigavállalat szerint az infláció idején nem visszafogni, hanem ellenkezőleg, – a projekt átadáshoz kötött fizetés előnyét kihasználva -, erősíteni kell a beruházási tevékenységet.

“A franchise nagy előnye, hogy a szisztéma több évtizedes történelme igazolja: a franchise partner által üzemeltetett boltok lényegesen hatékonyabbak és jobb eredményt hoznak, mint a nagyvállati központ által üzemeltetett egységek. Igaz a magas royalty – vagyis a franchise tulajdonosnak fizetett jogdíj – mellett az első három évben komoly adósságom keletkezett, és féltem, hogy csődbe megyünk, de a jó franchise rendszer nem engedi el a partnerek kezét. Sőt azt is garantálja, hogy a partnerek, mint önálló vállalkozók, beleszólási jogot kapnak a márka üzletpolitikájába. A Marketing Board elnökeként, használva Marketingközgazdász diplomámat – belülről ismerhettem meg a McDonald’s kereskedelmi politikáját marketing működését.

A Franchise Partnerek bevonása mindig előre vitte a rendszert.

Így kezdtem el ásványvizet árusítani – ami Magyarországon addig azért nem volt gyakorlat, mert attól féltek, visszaesik az üdítőfogyasztás – azokra az anyukákra gondolva, akik nem akarták, hogy a gyerek Coca Colát igyon. A forgalom engem igazolt és a következő évben már az egész hazai rendszerben megjelent az ásványvíz a kínálatban. Hozzáteszem: a McDonald’s történetének olyan korszakos fejlesztései is franchise partnerekhez kötődtek, mint a BigMac, és a McNuggets.”

Kercsmár András később még két McDonald’s éttermet nyitott. 2001-ben az M0-Észak Balaton felé vezető oldalán lévő, akkor gazdasági nehézségekkel küzdő, de sikeressé tett éttermet, majd 2006-ban a Campona üzletközpont előtti Autós étteremet.

a franchise egyedülálló előnye az, hogy kész sikerreceptet nyújt

Szavai szerint a három egység üzemeltetésével vált optimálissá cégének logisztikája és az adminisztratív költségek elosztása. A második 20 éves szerződésem megkötése után nem sokkal kiderült hogy az egész magyar McDonald’s hálózatot el akarja adni Amerika egy Development License partnernek.

Ezért 2018-ban eladta a három egységet azzal az elhatározással, hogy a farnchise mentorként, a franchisepartner.hu weboldalt létrehozva, tanácsadóként támogatja a franchise rendszer hazai térnyerését.

“Mivel a franchise rendszer Amerikából ered, az ottani gyakorlatot tanulmányoztam akkor, amikor elhatároztam, magam is teszek valamit azért, hogy itthon az emberek akár potenciális franchise adóként, akár franchise partnerként megismerjék ezt a nálunk még mindig periférikus üzleti szisztémát és meglássák a benne rejlő lehetőségeket”- fejti ki a szakember.

máig nem született meg a magyar franchise törvény.

Mint mondta: a franchise egyedülálló előnye az, hogy kész sikerreceptet nyújtva, szinte bárkinek megteremti az önálló üzlet indításának lehetőségét. Ugyanakkor a rendszer magyarországi térhódítása mégis elmaradt, aminek két legfontosabb oka összefügg. Az egyik az, hogy hiába telt már el több mint három évtized az első hazai franchise elindulása óta, máig nem született meg a magyar franchise törvény. Az egyértelmű jogi szabályozás hiányában pedig a rendszer térnyeréséhez elengedhetetlen hitel megszerzésére is minimális az esély. Ezzel szemben Amerikában akkor is hitelhez juthat azonnal az, aki partnerként csatlakozik egy franchise rendszerhez, ha semmilyen vállalkozói tapasztalattal nem rendelkezik.

– Az amerikai adatok azt is egyértelműen megmutatják, hogy amíg a franchise rendszerben működő vállalkozások átlagosan 9 év után mennek tönkre, az önálló kisvállalkozások csak három évig bírják a versenyt. De ami ennél is fontosabb, a sikeres franchise rendszerek partnereinek többsége nem, hogy nem megy tönkre, hanem akár több üzletet is nyitva, sikeresen építi tovább a hálózatot. Ráadásul úgy, hogy a franchise rendszerben bizonyítottan minden befektetett forint, vagy dollár jobban megtérül, mint másutt – elemez Kercsmár András.

Szerinte a partnerré válás előtt, a franchise esetében is figyelni kell azokra a buktatókra, amiket a kezdő vállalkozások el szoktak követni. Ilyen például az üzlet helyszínét jelentő lokáció minősége és a franchise adónak fizetendő royalty mértéke. Ami, ha a forgalomhoz képest túl magas százalékot jelent, könnyen ellehetetleníti a partnereket.

“Mivel már több évtizede, a karitatív szellemiségű, szintén Amerikából induló Rotary Club tagja vagyok és a Budapest-Sasad RC klub elnökeként is tevékenykedem, a szakmai szolgálat rendkívül fontos számomra. Ezért, miközben gimnáziumokban vállalok előadásokat, egyetemisták, fiatal vállalkozók mentorálásában is részt veszek, hogy megismerjék a vállalkozói lét és benne a franchise partnerség kihívásait, lehetőségeit. Emellett pedig franchise rendszerek kialakításában is aktívan dolgozom, és már több hazai franchise tulajdonos felkérésére is segítettem az általuk kialakított rendszer tökéletesítésében.”

Mert Kercsmár András szerint, egy jól kialakított franchise rendszernél nincs jobb és gyorsabb növekedést, garantált megtérülést biztosító üzleti modell. De ehhez az egyik oldalon egy versenyképes üzleti modellre és fair franchise gazdára, a másik oldalon pedig egy elkötelezett, agilis franchise partnerre is szükség van.

