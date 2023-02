Készpénzkáosz Afrikában: a régi pénzt kivonták, új nem lett helyette

Káoszt és zűrzavart okozott a készpénzreform Nigériában: a fizetési műveletek összeomlottak, mert a központi bank kivonta a forgalomból a régi bankjegyeket anélkül, hogy időben újakat helyezett volna forgalomba.

Afrika legnagyobb gazdaságában a 220 millió lakos többsége készpénzre támaszkodik, ha élelmiszerért, közlekedésért vagy gyógyszerekért akar fizetni. Miközben azonban a kormány és a központi bank akaratának megfelelően a nemzeti valuta, a naira régi bankjegyeinek érvényessége már január végén lejárt, új bankjegyek alig kaphatók. A káosz kétségbeesést és dühöt keltett, éppen a február 25-i elnök- és parlamenti választások előtt, amelyek már így is polarizáltak. Az ország legfelsőbb bírósága szerdán tárgyalja a régi bankjegyek érvényességi idejének meghosszabbításáról szóló ügyet, miután Nigéria több állama panaszt nyújtott be.

A Spiegel beszámolója szerint a nigériai központi bank ősszel jelentette be, hogy lecseréli a legmagasabb címletű, 1000 (kb. 2 eurónak megfelelő), valamint az 500 és a 200 nairás bankjegyeket. A reform deklarált célja az volt, hogy megnehezítse a pénzhamisítást és a pénzmosást, és hogy a központi bank nagyobb ellenőrzést gyakoroljon a forgalomban lévő pénz felett.

A bankok azonban hetek óta nem tudnak lépést tartani az új bankjegyek iránti kereslettel. Attól való félelmükben, hogy a régi pénz elveszíti értékét, sok kereskedő már az átváltási határidő lejárta előtt leállította a kivonás előtt álló bankjegyek elfogadását. Azok, akiknek van bankszámlájuk, most gyakran üres pénztárcával állnak sorban az üres ATM-ek előtt, sőt zavargások is kialakultak. A tüntetések során legalább egy embert lelőttek. Felmérések szerint a polgárok több mint egyharmada egyáltalán nem rendelkezik számlával, és készpénzre szorul.

“Az eredmény az, hogy sok ember éhezik, ezt világosan ki kell mondani. Sokan már nem tudnak élelemhez jutni. Az emberek már nem jutnak el a munkahelyükre, mert ezt általában tömegközlekedéssel teszik, amely csak készpénzzel működik” – mondta Marija Peran, a Konrad Adenauer Alapítvány nigériai külügyi igazgatója.

A központi bank ragaszkodik ahhoz, hogy elegendő bankjegyet nyomtatott. A hiányért a kapzsiságot és a korrupciót okolják, például a banki alkalmazottak körében, akik felhalmozzák a pénzt, hogy hasznot húzzanak a hiányból. Az illegális pénzkereskedők ugyanis jelentős felárért vásárolják az új bankjegyeket a feketepiacon.

De a korrupció így is nagyobb méreteket ölthet. “A központi bank szándéka részben az volt, hogy kivonja a piacról a nagy, magánkézben lévő készpénzkészleteket, hogy ne fordulhasson elő szavazatvásárlás. A probléma az, hogy a szavazatvásárlás most egy zacskó rizzsel is működik” – mondta Peran.