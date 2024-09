Készülnek az 50. Európai Versenynapra

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) rendezi meg az 50. Európai Versenynapot, az európai versenyjog egyik legkiemelkedőbb szakmai eseményén a versenypolitika legaktuálisabb kérdéseit vitatják meg hazai és külföldi szakemberek – tájékoztatta a versenyhatóság hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a versenynapot 2000 óta félévente rendezik meg, hagyományosan az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő ország versenyhatóságának szervezésében.

Az október 22-i budapesti eseménynek három fő témája lesz. A versenyképesség és a fenntarthatóság évek óta az európai gazdasági párbeszéd középpontjában áll, így elengedhetetlen a témakörök versenypolitikai vetületeinek vizsgálata – jelezte a GVH.

A digitális piacokról szóló jogszabály tavaly májusban lépett hatályba; az Európai Uniós szabályozás célja, hogy a versenyjogi szabályozást kiegészítve biztosítsa, hogy a multinacionális óriásplatformok ne élhessenek vissza piaci helyzetükkel. A versenynapon Európa versenyjogi jogalkalmazói megvitatják a jogszabály alkalmazásának eddigi tapasztalatait és tanulságait.

A konferencia harmadik fő kérdéskörét a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása nyújtotta lehetőségek, illetve annak kockázatai alkotják. A GVH közleménye szerint az MI rohamos előretörésével elengedhetetlenné vált, hogy azok a szakpolitikai területek, amelyeket érinteni fog, felkészüljenek terjedésének lehetséges következményeire.

A nemzeti versenyhatóság a konferencián mutatja be Versenytükör-szakkönyvsorozatának legújabb, angol nyelvű kötetét is. A szakmai kiadvány ismerteti az uniós versenyjog hatásait a magyar versenypolitikára Magyarország két évtizedes európai uniós tagságának tapasztalatai alapján, de kitér arra is, hogy a magyar versenyjog hogyan járult hozzá az EU versenyjogának fejlesztéséhez – közölte a GVH.