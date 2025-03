Kitart a mesés síszezon, márciusban is üzemel a Mátraszentistváni Sípark!

Itt a tavasz, egyre szebb az idő, mégis kitűnő pályákon lehet síelni a Mátraszentistváni Síparkban a még mindig kitartó éjszakai fagyoknak köszönhetően. Március végéig is kitarthat az idei síszezon, amelyre eddig sem lehetett panasz: már 70 napon lehetett síelni a Mátrában és közel 40 ezren éltek is a lehetőséggel, a kimagasló számok pedig tovább nőnek. Meglepetéssel is készül a Sípark: március 15-én nyílt amatőr síversenyt rendeznek!

Óriási hótartalékkal rendelkezünk, így a napsütés számunkra és a síelő vendégeink számára áldás és nem átok. Szeretnénk, ha minél többen élvezhetnék a napsütötte és jó minőségű sípályákat, ezért a nyitvatartásunkat egy órával korábbra hoztuk, azaz korábban nyit és korábban is zár a Sípark márciusban – közölte a Sípark vezetősége.

Tovább is zajlanak a síedzések és lehet oktatóval is gyakorolni, eddig 4000-en éltek ezzel a lehetőséggel idén. Az idei szezon egy különleges lehetőséget is tartogatott: hazánkban először rendeztek nemzetközi FIS Snowboard versenyt és a freestyle pályát a versenyzők után bárki kipróbálhatta a Sípark Funpark részében.

Meglepetést is tartogat a mátraszentistváni síközpont, március 15-re nyílt amatőr síversenyt szerveznek, amelyen bárki elindulhat, a kiírás hamarosan olvasható lesz a Sípark weboldalán és közösségi média felületein.

A Felső-Mátra szívében található, a fővárosból és több megyeszékhelyről is könnyen elérhető, hóágyúzható síterep az országban egyedülálló hangulatával, 6 felvonóval, köztük a magyar hegyek egyetlen új építésű négyüléses felvonójával, négy kilométeres, változatos pályarendszerrel és kétszintes, varázsszőnyegekkel felszerelt síoktatóparkkal várja a vendégeket.

Az idén a 20. születésnapját ünneplő, 100 százalékban magyar családi tulajdonban lévő síkomplexumban tovább fejlődik. Annak érdekében, hogy még többen tudjanak télen is sportolni, hosszú utazás és költséges külföldi tartózkodás nélkül síelni, kibővítik a pályarendszert. Az üzemeltetők már nagyon várják a Heves Vármegyei Kormányhivatal engedélyét, ami ahhoz szükséges, hogy még az idén felépülhessen egy új négyüléses felvonó, amelynek elemei már meg is érkeztek Ausztriából. Terveik szerint kialakítanak egy új másfél kilométeres, a hazai hegyekben kiemelkedően hosszú családi sípályát izgalmas nyomvonallal, duplájára növelik a síoktató terület nagyságát és új lehetőséggel várják majd a szánkósokat is. Nyárra pedig elkészülhet az alpesi játszótér és létrehoznának egy hegyikerékpár-pályát annak érdekében, hogy a Mátra az aktív turizmus egyik központja lehessen nyáron is.