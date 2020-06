Klímabarát globális vállalatok közös kiáltványa

A világ 155 – összességében több mint 2,4 milliárd dollár piaci kapitalizációval bíró és 5 millió munkavállalót képviselő – globális nagyvállalata közös nyilatkozatban szólította fel a világ kormányait arra, hogy a koronavírus-járványt követő gazdaságélénkítő csomagjaikat hozzák összhangba a legfrissebb klímatudományi eredményekkel.

Céljuk, hogy megerősítsék saját klímavédelmi törekvéseiket és felszólítsák a világ kormányait arra, hogy ők is ezekkel összhangban cselekedjenek.

A nyilatkozat, amelyet a Science Based Target initiative (SBTi) nevű kezdeményezés és az ENSZ Global Compact tagjai közösen hoztak létre, olyan gazdasági újraindítást sürget, ami egyrészt a klímatudomány által meghatározott 1,5°C-os szint alatt tartja a globális hőmérsékletet, másrészt olyan jövőbeli befektetéseket tartalmaz, ami egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes jövő felé vezet, a különböző vállalatok és a kormányok együttműködése mentén. Az aláírók, köztük a Mars, 34 különböző szektort képviselnek, és a világ 33 különböző országában vannak jelen.

A Mars, a világ egyik legnagyobb édesség-, élelmiszer- és kisállateledel-gyártója is csatlakozott a kezdeményezéshez.

„Miközben a Marsnál azon dolgozunk, hogy reagálni tudjunk a koronavírus-járványra, továbbra is 100%-ig elkötelezettek maradunk a klímavédelmi tervünk mellett, és úgy folytatjuk a munkánkat, hogy az pozitívan hasson az emberekre és a bolygóra. Kulcsfontosságú, hogy a gazdaságélénkítő befektetések ne veszélyeztessék a tiszta, ellenállóképes és alacsony kibocsátású világot, amit a jövőben szeretnénk megteremteni. Üdvözöljük a világ kormányainak egészségügyi és gazdasági újraindítást segítő programjait, és arra szólítjuk fel vezetőit, hogy egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes jövőbe fektessenek.” – mondta Grant F. Reid, a Mars ügyvezető igazgatója.

A nyilatkozat arra reagál, ahogyan a világ kormányai különböző, összesen több milliárd dollár értékű gazdaságélénkítő csomagokat terveznek a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére, egyidőben azzal, hogy kibővített nemzeti klímaterveket készülnek leadni a Párizsi Egyezményen belül.

Az aláíró nagyvállalatok, amelyek mindannyian a Science Based Target initiative tagjai, korábban már mindannyian meghatároztak különböző tudományosan megalapozott kibocsátáscsökkentő célokat. A nyilatkozat aláírásával egyrészt kijelentik, hogy saját céljaik továbbra is összhangban vannak a tudomány által meghatározott célkitűzésekkel, másrészt arra ösztönzik a kormányokat, hogy a zöld gazdaságélénkítésre koncentráljanak.

Egy Oxfordi Egyetem által készített tanulmány szerint ugyanis az olyan irányelvek és befektetések, amelyek klímavédelmi célokat is magukba foglalnak, nem csupán csökkentik a jövőbeli katasztrófák és sokkhatásokkal szembeni sebezhetőséget, de munkahelyeket is teremtenek, visszafogják a kibocsátást és tiszta levegőt biztosítanak.

„Az egészség és a megélhetés védelme, illetve egy prosperáló, fenntartható jövő építése kulcsfontosságú a koronavírus-járványt követő kilábalás érdekében. Az olyan lépésekkel, amelyek egy zöld gazdaság felé vezetnek, le tudjuk győzni a járványt, szembe tudunk nézni a klímaváltozással, és új munkahelyeket tudunk teremteni – fejtette ki az ENSZ főtitkára.

“Sok nagyvállalat példája igazolja, hogy igenis lehetséges és nyereséges a fenntartható, kibocsátás-csökkentő tervezés, még az olyan nehéz időszakokban is, mint a mostani. Őszintén üdvözöljük az ezekhez hasonló ambiciózus, tudományosan megalapozott lépéseket, amelyeket most vezető nagyvállalatoktól láthatunk, akik most bebizonyítják a politikusok számára, hogy a zöld növekedés a legjobb növekedési stratégia.” – mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára.