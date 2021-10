Klímaváltozás, munkaerőhiány, elöregedés – viszlát olcsó gyümölcs?

Az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány drámaian rontotta a gyümölcsültetvények jövedelmezőségét. A következő években jelentősen csökkenő termőterületekkel, az intenzív ültetvények elterjedésével és a gyümölcsárak további erőteljes növekedésével kell számolni – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből.

Az éghajlatváltozás első áldozatai a mezőgazdaságban a gyümölcsfák. Az enyhe telek nem csupán a kártevők tömeges áttelelését segítik, hanem a korai rügyduzzadással, rügypattanással érzékenyebbé teszik azokat a fagyokra is. A gyümölcsösökben immár szinte minden évben előfordulnak súlyos fagykárok. Egyre több helyen évek óta gyakorlatilag a teljes termés elfagy – hangoztatja az elemzés.

Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az elemzésben kiemelte: különösen a kajszi és az őszibarack van fokozottam kitéve a megnövekedett fagyveszélynek. Amennyiben a következő egy-két tavasz is hasonló időjárást hoz, a barackültetvények felét is elérheti a felszámolás, ami nem kis területet jelent, hiszen a hazai gyümölcsösök 12 százalékában kajszi vagy őszibarack terem.

A klímaváltozás mellett a munkaerőhiány fenyegeti leginkább a gyümölcstermesztést. Évente a gyümölcstermés mintegy 20 százaléka esik ki kizárólag a megfelelő számú kézi munkaerő hiánya miatt. A gépi betakarítás ugyanis csak az ipari célra szedett termésnél jöhet szóba, a friss piaci gyümölcsöket nem lehet géppel szedni. Az ipari célú gyümölcsöt azonban csak sokkal alacsonyabb áron lehet értékesíteni, annak jövedelméből hatékony, intenzív művelést nem lehet folytatni – mutat rá az elemzés.

A gyümölcstermesztés hosszabb távú kilátásait tovább rontja, hogy a hazai ültetvények jelentős része öreg fákból áll: 41 százaléka legalább 15 éves.

A hazai gyümölcsösök 37 százalékát kitevő almaültetvények 50 százaléka, de a meggyfák 47 százaléka és a körtefák 43 százaléka is elmúlt tizenöt éves.

A régebbi telepítések nem teszik lehetővé az intenzív gazdálkodást: az almáskerteknek mindössze 23 százaléka tekinthető modern ültetvénynek.

Az elemzés kitér arra is, hogy a KSH adatai szerint már évekkel ezelőtt is a gyümölcsösök egyharmadát olyan gazda irányította, akinek életkora 60 év felett volt. A 65 év felettiek arány is elérte a 20 százalékot. A generációváltást követően pedig a fiatalabbak gyakran döntenek a tevékenység felszámolása mellett.

A felsorolt tényezők következtében az Agroinform.hu arra a következtetésre jut, hogy a gyümölcs-termőterületek nagysága a következő 4-5 évben jelentős, akár 20 százalékot is meghaladó csökkenést fog elszenvedni.

Az intenzív ültetvények telepítése jelentős befektetéseket igényel, a korszerű technológia árának pedig be kell épülnie a gyümölcs árába is. A munkaerőhiány szintén emeli a költségeket, amit érvényesíteni kell az árakban. Mindent egybe vetve az olcsó gyümölcs korszaka végleg lezárulni látszik – összegzi az elemzés.