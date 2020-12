Koronavírus: ötezer ingyenes teszt a budapestieknek. Lehet regisztrálni

Négy helyszínen öt napon át ingyenes önkéntes szűrést biztosít a Fővárosi Önkormányzat budapesti polgároknak – közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely elmondta: a főváros ötezer antigéntesztet ajánl fel a budapesti polgárok ingyenes önkéntes koronavírus-szűrésére.

Előzetes regisztráció után a belvárosi Városháza parkban, a Széna téren, a Keleti pályaudvarnál és az Etele téri metrókijáratnál – december 19-e és 23-a között – lesz tesztelés, amelynek eredményét 30 percen belül megtudhatják a jelentkezők.

Hozzáfűzte, hogy regisztrálni a https://koronavirus.budapest.hu/teszt-eloregisztracio oldalon lehet, ahol minden információ is elérhető a tesztelésről.

“Tudjuk, hogy ez a mennyiség megközelítőleg sem elég egy általános teszteléshez. Ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az első 5000 budapesti lakcímkártyával rendelkező, 18 évesnél idősebb budapesti jelentkező még az ünnepek előtt, a mintavételt követő 30 percen belül megtudja, hogy aktív fertőzött-e” – közölte a főpolgármester.

Felhívta a figyelmet, a szociális intézmények szűrése és a kerületi önkormányzatoknak átadott 50 ezer antigénteszt után hamarosan megkezdődik a legfontosabb közszolgáltatásokat biztosító budapesti munkavállalók tesztelése koronavírusra.

Hozzátette, a tesztelési programot a Fővárosi Önkormányzat indította 100 ezer antigéngyorsteszt segítségével, de a finanszírozásában számos támogató, mintegy 273 befizető vett részt 539 millió forint befizetésével.

A legnagyobb adomány, mint a járvány első hullámában, most is a Nyílt Társadalomért Alapítványtól érkezett, az adományokat teljes egészében a járvány elleni védekezésre, a tesztkapacitás bővítésére fordítja a főváros. Ehhez járul hozzá az is, hogy az OTP Bank 10 ezer gyorstesztet juttatott el az önkormányzatnak – írta Karácsony Gergely a facebookján.