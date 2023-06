Külön szabályozást javasolnak a vendégmunkásokra az építőiparban

Az építőipar sajátos foglalkoztatási helyzete miatt a vendégmunkások esetében külön ágazati szabályozást javasol az általános törvényi szabályon belül az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) – közölte a szervezet.

A szakszövetség felhívta a figyelmet, hogy az építőipar a többi ágazattól eltérően nem telepített ágazat, az építőiparban dolgozók változó munkahelyen végzik tevékenységüket. A szerződésállomány függvényében a munkaerőigény folyamatosan, egy éven belül is változhat, alapszakmánként is folyamatosan változó a szakmunkások és mérnökök iránti igény. A folyamatos foglalkoztatást az időjárási viszonyok is erőteljesen befolyásolhatják.

Az építőipar alapvetően nem exportorientált, a belföldi piacon foglalkoztat, így a piacvédelem iránti igény fokozottan érvényesül – tették hozzá a közleményben.

Az ÉVOSZ szerint fontos, hogy az építőiparban vendégmunkást csak magyarországi székhelyű, főtevékenységénél fogva csak építőipari, regisztrált vállalkozás foglalkoztathasson.

A szakmai szervezet kormányközi megállapodásokat javasol egyebek mellett Törökországgal, Kínával, Moldovával, Fehéroroszországgal, amelyben rögzítik, hogy az adott években havi átlagban hány külföldi munkavállaló magyarországi foglalkoztatására nyílik lehetőség. Egy-egy harmadik ország kontingenskeretét egy kijelölt kormányhivatal kezelje egész Magyarország területére – javasolja a szakszövetség.

Az ÉVOSZ szorgalmazza, hogy az építőiparnak legyen elkülönített alkontingense, amelyben az építőipar munkaellátottságának függvényében évente pontosított, aktualizált létszámot határozzanak meg.

A törvény betartásának ellenőrizhetősége érdekében a szakszövetség fontosnak tartja, hogy a jogszabály bejelentési kötelezettséget írjon elő az építőiparban foglalkoztatott külföldi munkavállalók esetében, és a szabálysértéseket a törvény pénzbírsággal szankcionálja.

Az ÉVOSZ elnöke, Koji László felajánlotta a szövetség közreműködését a kontingensfelhasználás és -elosztás szakmai szempontrendszerének meghatározásában, valamint a kontingens kezelésében, illetve érdekegyeztető fórum működését javasolja.