La gastronomie française est inscrite au patrimoine de l’UNESCO

Si la France est connue dans le monde entier pour sa cuisine et son art de vivre, la gastronomie française et les rituels associés à son alimentation sont inscrits au patrimoine de l’UNESCO depuis 2010.

La gastronomie française est reconnue dans le monde entier pour sa qualité et sa diversité. Ce patrimoine culinaire est en constante évolution, grâce à des professionnels qui réinventent sans cesse les plats classiques pour offrir au public des produits frais et passionnants.

Goûter à la gastronomie française, c’est aussi découvrir “l’art de vivre à la française”. Elle implique le travail de producteurs locaux et de chefs dévoués qui traduisent leur passion dans leurs plats », explique Gastronomos. Qu’il s’agisse de la Normandie ou de la Provence, de la Bretagne ou de l’Alsace, de la Bourgogne, du Sud-Ouest ou encore de la Corse, la diversité et la richesse des régions françaises se révèlent véritablement à travers leur gastronomie.

Le premier patrimoine mondial de la gastronomie

En 2010, un patrimoine gastronomique a été inscrit pour la première fois sur la Liste du patrimoine mondial : la gastronomie française. Un certain nombre de critères ont été pris en compte pour la nomination, notamment l’utilisation d’ingrédients de qualité, de préférence locaux, aux saveurs harmonieuses ; la sélection minutieuse de plats reflétant la diversité des régions et des terroirs ; l’accord des mets et des vins ; la qualité de la cuisine et l’esthétique de la table.

Les Français se retrouvent autour d’une cuisine de qualité à chaque occasion heureuse, qu’il s’agisse d’un apéritif entre amis (une collation agréable), d’un déjeuner d’affaires ou d’un banquet festif. Ces repas célèbrent la convivialité, l’humanisme et le bien-être autour de la table.

Le menu de la fête

Le repas traditionnel français est un véritable rituel qui commence par l’entrée, suivie d’au moins quatre plats : entrée, plat principal à base de poisson et/ou de viande, fromage et enfin dessert. L’organisation du repas, de la préparation du menu à la dégustation, est un processus long et minutieux. Les préparatifs commencent souvent par une visite au marché ou à la foire pour sélectionner les meilleurs ingrédients. La composition du menu est déterminée par la période de l’année, l’occasion festive et l’harmonie des saveurs. Entre-temps, les participants partagent souvent leurs connaissances, leurs conseils et leur savoir-faire professionnel.

Une fois les ingrédients achetés, les repas sont préparés en famille dans la cuisine. Les parents, qu’il s’agisse de préparer un gâteau ou de dresser la table, transmettent leur savoir et leur expérience pratique aux enfants. La préparation minutieuse de la table, la disposition précise des couverts, le pliage astucieux des serviettes et la connaissance de l’utilisation correcte des verres sont des traditions précieuses auxquelles les Français sont attachés et qu’ils ont à cœur de transmettre.

Puis, au moment de la dégustation, une série de gestes minutieux sont accomplis, faisant appel à tous les sens. L’odorat peut apprécier les arômes émanant des aliments, la vue est mise en valeur par la décoration de la table et la présentation soignée des plats. Le goût vient ensuite au premier plan, le toucher jouant également un rôle important à travers la texture des aliments, tandis que l’ouïe perçoit le tintement des couverts et les conversations autour de la table.

Photos:Freepik