Économie de la France : faits et chiffres

La France est un grand bénéficiaire d’investissements directs étrangers : en 2022, plus de 36 milliards de dollars ont été investis en France sous forme de capitaux étrangers pour créer ou développer une filiale étrangère ou pour investir dans une entreprise française.

Malgré des difficultés dans certains secteurs de l’économie, la situation économique de la France est suffisamment solide pour soutenir son modèle d’État-providence. Cependant, la France est en proie à de graves crises internes et externes, notamment l’inflation, la hausse des prix de l’énergie et la crise du logement, qui pèsent lourdement sur le portefeuille des ménages français. L’un des principaux défis auxquels est confrontée l’économie française reste la désindustrialisation et la dépendance croissante à l’égard des importations. Avec une balance commerciale négative de 100 milliards d’euros, la France est nettement moins bien lotie que ses voisins. Pour y remédier, la France envisage de relocaliser ses actifs productifs : à l’issue de COVID, le gouvernement a consacré plus de 800 millions d’euros à un plan de relocalisation.

Production d’actifs et commerce extérieur

Avec un PIB de près de 2 800 milliards de dollars en 2022, la France se hisse au 7e rang des pays les plus riches du monde, devant l’Italie, le Brésil et le Canada. La désindustrialisation du pays a touché de plein fouet de nombreux secteurs dont les actifs productifs sont désormais localisés en Europe de l’Est ou en Extrême-Orient. Néanmoins, certaines industries restent fortes en France, comme le luxe, les cosmétiques et l’aéronautique. Ce dernier est d’ailleurs le secteur qui affiche les meilleurs résultats à l’international : en 2023, la balance commerciale de l’aéronautique est estimée à près de 30 milliards d’euros.

Globalement, la France est cependant confrontée à un très fort déséquilibre de sa balance commerciale. L’Allemagne reste son principal partenaire commercial, tant pour les importations que pour les exportations. Même dans le secteur agricole, autrefois largement excédentaire, la France importe de plus en plus de denrées alimentaires, notamment en provenance de ses partenaires européens. Mais ce sont surtout les importations de produits énergétiques fossiles qui pèsent sur la balance commerciale. Le déficit des échanges énergétiques atteindra 100 milliards d’euros en 2023. Ce chiffre ne cesse d’augmenter en raison de la rupture des transactions avec la Russie qui, jusqu’à la guerre en Ukraine, fournissait à la France une part importante de son pétrole et de son gaz.

Revenu et consommation des ménages

Depuis 2022, l’inflation est de retour en France. La flambée des prix mondiaux de l’énergie a fait grimper l’inflation dans toute l’Europe : en janvier 2023, les prix du gaz avaient doublé par rapport à 2015 et les biens de consommation avaient augmenté de 20 %.



Le logement reste cher pour de nombreux ménages français : en 2022, il représente 18,1 % du revenu disponible des ménages français. De plus, les Français sont de plus en plus réticents à devenir propriétaires. En cause, la crise immobilière et la flambée des taux d’intérêt dans la zone euro.

Alors que les placements financiers des ménages ont atteint un pic en 2020, la tendance est fortement à la baisse depuis 2022. L’épargne en général est affectée par la stagnation du pouvoir d’achat des Français, le taux d’épargne des ménages en France diminuant de 3 points entre 2021 et 2022.

Dépenses et recettes publiques

Comme la plupart des pays européens, la France est un État-providence où prévalent les principes de solidarité et de redistribution des richesses et où l’État a développé diverses formes d’intervention sociale. Parmi les domaines d’intervention, l’éducation nationale est un domaine majeur de l’investissement public : 80 milliards d’euros en 2022.La sécurité sociale est également l’un des fondements de cet État-providence. La France assure une protection dans les domaines de l’âge, de la maladie, du chômage et de la famille. Globalement, le système de sécurité sociale est en équilibre budgétaire.

