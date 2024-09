La présence économique française en Hongrie

Le Service économique de l’Ambassade de France en Hongrie et la Chambre de commerce et d’industrie franco-hongroise (CCIFH) ont mis en place un programme de coopération avec la France. En 2020, la France a été le principal investisseur en Hongrie. La France continue de maintenir sa position d’investisseur clé en Hongrie.

Selon les dernières données de la Banque nationale hongroise (MNB), la France est le 5ème investisseur étranger en Hongrie, avec un investissement de 5,15 milliards d’euros et 5,1 % du total des investissements étrangers.

Le classement de la France comme cinquième investisseur final est principalement le résultat du réinvestissement d’entreprises françaises déjà présentes en Hongrie.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS FRANÇAIS ENTRE 2021 ET 2023

TRANZIT-FOOD KFT – agrandissement de son usine de transformation de la volaille en 2022,

création de 166 nouveaux emplois

EGIS – augmentation de la capacité de production et d’emballage et construction d’un laboratoire d’analyse et d’un laboratoire de microbiologie dans l’usine de Körmend.

SCHNEIDER ELECTRIC – production d’une nouvelle technologie industrielle sans carbone et porteuse d’avenir Dunavecsé ; établissement d’un centre de services européen à Budapest

SANOFI – développement des capacités de son usine de Miskolc afin d’augmenter d’une fois et demie le nombre d’injections d’anticoagulants préchargées d’injections d’anticoagulants

FRAMATOME – signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement hongrois,

qui permettra à Framatome de contribuer à la prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires existantes de Paks l’extension des installations nucléaires de la centrale nucléaire de Paks et l’introduction de technologies de nouvelle génération.

VEOLIA WATER HUNGARY – investissement dans l’extension de la capacité de l’usine d’oroszlány qui est désormais la plus grande usine de membranes de purification de l’eau en Europe capacité en Europe.

AIRBUS HELICOPTERS HUNGARY – La coopération entre l’usine Airbus de Gyula et Satys PSP Hungary Zrt, société spécialisée dans le traitement de surface des composants aéronautiques, a été lancée.

STELLANTIS – relocalisation de moteurs électriques dans son usine de Szentgotthárdet les activités de R&D qui y sont liées

ALSTOM – augmentation de la production grâce à un programme de développement d’une valeur de près de 6 milliards de HUFcapacités de production de son usine de châssis de bogies ferroviaires à Mátranovak 544 entreprises à capitaux français présentes en Hongrie, une croissance remarquable(+10,79%) par rapport aux 491 entreprises en 2020. Le secteur de l’industrie alimentaire -commerce – biens de consommation, ainsi que l’activité industrielle, représentent toujours la plus grande part du chiffre d’affaires des entreprises françaises.représentent près de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises françaises en Hongrie, tandis que le secteur de l’agroalimentaire – commerce – biens de consommationLes PME représentent 37 % de la présence française totale, et leurs effectifs sont de l’ordre de 1,5 million d’euros.Au sein de ces deux secteurs, les petites et moyennes entreprises et les entreprises à capitalisation boursière moyenne représentent la part la plus importante de l’effectif total.et les petites et moyennes entreprises.

LES 10 PLUS GRANDES ENTREPRISES PAR CHIFFRE D’AFFAIRES

Valeo Auto-Electric Hungary Kft. Sanofi-Aventis Hungary Zrt. Budapest Power Plant Ltd (Veolia Environnement) Schneider Electric Hungary Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. Auchan Hungary Kft.

7. Egis Gyógyszergyár Zrt. (Servier) Veolia Energia Hungary Zrt.

9. Groupama Biztosító Zrt. Bonduelle Central Europe Kft.

Il est également important de souligner le dynamisme du secteur automobile, qui a doublé son chiffre d’affaires en quatre ans et augmenté le nombre de ses employés de 10 %.le chiffre d’affaires et a augmenté le nombre d’employés de 64 % en quatre ans. Les secteurs de l’environnement et deet de l’énergie, où le nombre de nouvelles entreprises a augmenté de manière significative, tant en termes de chiffre d’affaires que d’emploi.

Le chiffre d’affaires et l’emploi ont tous deux fortement augmenté. Dans les secteurs de la construction, de l’industrie et des biens de consommation, le nombre d’entreprises françaises implantées en Hongrie dans les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière, et dans les secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière.

