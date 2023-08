Lázban ég az ország – Mintegy ezren vesznek részt az egészségügyi biztosításban

Miközben sokan hajlamosak voltak abba az illúzióba ringatni magukat, hogy a covid a múlté, a szakemberek folyamatosan figyelmeztettek arra, hogy a vírus nem tűnt teljesen el, amit az is mutat, hogy hazánkban is rendre akadnak Covid-fertőzöttek. De ami még enné is rosszabb, a közelmúltban megjelent a covid legújabb mutációja az EG.5, vagyis az Eris.