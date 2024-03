Leáldozott az ingatlanosok kora?

Egyre inkább megváltozik az ingatlanértékesítők és vásárlók igénye, amit az is alátámaszt, hogy sokan már saját maguk hirdetik az eladni kívánt házat, lakást vagy telket és a hirdetéseikben kikötik, hogy nem kérnek az ingatlanközvetítők segítségéből. Ezzel egy időben az ingatlanvásárlók is egyre tudatosabbak, noha még mindig kevésbé veszik igénybe szakemberek segítségét. Pedig ezzel százezreket, sőt milliókat spórolhatnának.

Magyarországon még mindig az a bevett szokás, hogy az eladó kéri szakember segítségét az ingatlana eladásához, míg a vevők csak elvétve kérnek segítséget szakembertől. Ez a tendencia azonban megváltozni látszik, hiszen egyre többen szeretnének tudatosan vásárolni az ingatlanpiacon is. Nehéz azonban laikusként kiismerni magunkat az esetleges buktatók között, így egy kevésbé körültekintő vásárláskor súlyos anyagi károkat is okozhatunk magunknak.

„Az ingatlanvásárlás során gyakran kevés a személyes tapasztalat. A vásárlók nem ismerik a kihívásokat, amikkel szembenéznek és noha próbálják a legjobb vételt lebonyolítani, sok olyan buktatóra nem figyelnek fel, ami egy jobb alkupozícióhoz segítheti őket, vagy éppen kizárná a vásárlást, ha tudnának róla. Ma már egyre inkább jellemző, hogy tudatosan vásárolunk, ám a hazai ingatlanpiacon ez még igencsak gyerekcipőben jár” – fejtette ki Gubicza Katalin, a keresekneked.hu támogatási szakértője.

A szakértő szerint a jövőben alaposan átalakulhat itthon is az ingatlanpiac, és egyre inkább előtérbe kerülhetnek a vásárlók érdekei. Ahhoz azonban, hogy ezt érvényesíteni is tudják, tudatos vásárlói edukációra lenne szükség.

„Érdekes, hogy bár a vevőnél van a pénz, mégis az eladó kéri szakember segítségét, már ha kéri, hiszen egyre inkább visszaszorul az ingatlanközvetítők szerepe. Pedig a vásárlónak nagyon sok szemponttal tisztában kellene lennie ahhoz, hogy az az ingatlan, amit kiszemelt, sok-sok évig az otthona lehessen és ne érjék kellemetlen meglepetések a vásárlás során. Nagyon sok a buktató, az eladó ingatlanközvetítője pedig nem feltétlenül a vásárló érdekeit nézi” – tette hozzá a szakértő.

Erre érdemes figyelni, ha pénzt akarunk spórolni



Gubicza Katalin a leggyakoribb hibákra is felhívta a figyelmet, amire a vásárlók a legtöbb esetben nem figyelnek, hiszen vagy nincs meg hozzá a kellő szaktudásuk, vagy eszükbe sem jut fontos körülményként.

„Az első a tulajdoni lap szakértői értelmezése. Fontos tudni, hogy belterületről vagy külterületről van-e szó. Gyakran előfordul, hogy csak később derül ki, hogy külterületi az ingatlan, ilyenkor pedig nem jár minden támogatás. Sokan buktak már el így foglalót. De azt is alaposan meg kell vizsgálni, milyen terhei vannak az ingatlannak, van-e bérlő vagy haszonélvezeti jog bejegyezve. A másik fontos tényező, hogy egyezik-e az ingatlan azzal, ami a térképen szerepel, hiszen eleshetünk a támogatásoktól, amíg nem egyértelmű, mire terhelődik pontosan a kölcsön. Ez szintén megakaszthatja a folyamatot” – tette hozzá a támogatási szakértő.

A telkek esetében szintén érdemes a legapróbb részletet is megvizsgálni, ilyenkor szintén egy szakértő az, aki a legkörültekintőbben vizsgálja meg a helyzetet.

„A cégünknél egy egész tanácsadói csapat dolgozik, építészmérnökök mérik fel a telket műszaki, technikai szempontból, hogy az a bizonyos földterület alkalmas-e arra az építkezésre, amit a vevő szeretne. Attól függően állítjuk össze a csapatot, hogy az ügyfelünk milyen csomagot rendel meg: a mérnökökön kívül van ügyvédi szolgáltatás a foglalózáshoz, hiszen rengeteg olyan eset van, hogy a foglalózás után, de a vizsgálat végén derül ki, hogy a telek nem használható, és ilyenkor fontos, hogy az ügyfelünk visszakapja a foglalót, és természetesen van értékbecslőnk is. Az értékbecslőt már csak akkor tudjuk bevetni, ha a technikai vizsgálat lezajlott, mert a tanulmányunk és a piac ismerete alapján tud árat mondani.” – mondja el a vásárlói igényekről Várhelyi Tibor építészmérnök, a Mielőtt telket veszel cég alapítója. – „Van olyan eladó telek Budapesten, amit 220 millióért árulnak, holott nem lehet beépíteni. Előfordult, hogy egy család azért bukott el egy állami támogatást, mert nem vettek észre egy egynégyzetméteres hozzáépítést a kinézett ingatlannál. Minden vevő jóhiszeműen kezd neki a lakás- vagy telekvásárlásnak, de a nagy részük nem rendelkezik műszaki ismeretekkel, nem tudják, milyen a környék, milyen fejlesztések várhatóak, mire lehet pályázni a társasházzal, vagyis mi vár rájuk, ha a birtokukba kerül az ingatlan vagy a telek.”

Várhelyi Tibor vállalkozása éppen úgy a vevők érdekeit képviseli, mint Gubicza Katalin ingatlantanácsadó cége, éppen ezért igyekeznek minden apró buktatóra felhívni a figyelmet. Gubicza Katalin szerint a környezeti hatásokat sem vizsgálják meg jellemzően a vásárlók, holott itt is sok olyan buktató derülhet ki, ami vagy

– az ingatlan értékét csökkentheti,

– ami által több pénz marad a zsebünkben,

– aminek az ismeretében elállnánk a vásárlástól.

Ilyen környezeti tényező lehet a talajvíz, amiről nem sokat tudunk meg, ha nyáron nézünk ingatlant. Ide tartoznak az esetleges vadkárok, a zaj, a szaghatások, amik megkeseríthetik az ott lakók életét.

„Szintén megvizsgálandó, hogy van-e a közelben magasfeszültségű távvezeték, ezek ugyanis csökkenthetik az ingatlan értékét, ezzel is jobb alkupozícióba kerül a vevő, vagy ha túl közel van, érdemes inkább elállni a vásárlástól, hisz súlyos egészségkárosító hatása is lehet” – tanácsolja a szakember. – „Független tanácsadóként minden olyan részletre ügyelünk, amiről az ingatlanközvetítő vagy az eladó nem feltétlenül számol be. Feltérképezzük a környéket, beszélünk a szomszédokkal, megvizsgáljuk a tulajdoni viszonyokat is. A pénzügyi támogatások és hitelek kérdése is egy nagy próbatétel szokott lenni a laikus vásárlóknak, éppen ezért érdemes az anyagi részletekkel is időben tisztában lenni. Mindenképpen ajánlatos, hogy az ügymenet egy pontján vevőként szakértőt vonjunk be, amivel nem csak pénzt spórolhatunk – hisz jobb alkupozícióba kerülhetünk a tények ismeretével –, de elkerülhetjük egy nem kívánt, esetleg fel nem tárt hibákkal rendelkező ingatlan megvásárlását.”