LEGRAND – otthoni megoldások

Fedezze fel a Legrand és a Netatmo által közösen kifejlesztett intelligens kapcsolókat, redőnyvezérlőket és csatlakozó aljzatokat, mely az eddigi Valena Life / Allure Netatmo szerelvénycsalád mellett, új Céliane Netatmo designban is elérhető. Továbbá ismerje meg az új Netatmo Pro WiFi-s termosztátot, radiátor szelepeket és kamerákat, így a Legrand okosmegoldásoknak köszönhetően könnyedén, vésés nélkül is intelligensé alakíthatja otthonát.

Meglévő vezetékezés használható, ezáltal nem csak újépítésű, hanem meglévő otthonokhoz is tökéletes megoldás. Egyszerűen lecserélheti a hagyományos egypólusú kapcsolóját intelligens Valena Life/Allure Netatmo kapcsolóra a meglévő süllyesztődobozt használva. Hasonlóan válthatja le meglévő redőnyvezérlőit, csatlakozó aljzatait a Legrand intelligens eszközeire, bonyolult munkálatok, komplex vezetékezés nélkül. A rendszer kompatibilis a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel: Amazon Alexa-val, a Google Assistant-tal és az Apple HomePod-dal. Az egyszerű hangutasítások révén be- és kikapcsolhatja a lámpákat, vezérelheti redőnyöket és csatlakozó aljaztokat anélkül, hogy okostelefonját feloldaná.

A konfigurálható Valena Life/Allure Netatmo rendszernek köszönhetően, a „Távozás” forgatókönyv gomb segítségével vezérelheti egyidejűleg a termékcsaládba tartozó összes intelligens eszközt. A rendszer lehúzza a redőnyöket, kikapcsolja az intelligens csatlakozó aljzatokat, lekapcsolja a lámpákat, mindezeket egy utasítás segítségével.

A Legrand Home + Control applikációval távolról is elérheti Valena Life Netatmo eszközeit. A Netatmo Pro WiFi-s termosztátokkal és radiátor szelepekkel pedig otthona fűtését tudja akár távolról is vezérelni, így pl. ha a programozott ütemtervhez képest hamarabb ér haza, okostelefonról beállítható, hogy a termosztát fűtse fel az otthonát mire hazaér.

A Netatmo intelligens kameráknak köszönhetően, pedig az applikáción keresztül is értesülhet otthona környezetéről. A beltéri kamera arcfelismerő funkciójának és okostelefonos értesítésnek köszönhetően értesülhet róla, ha hazaért gyermeke az iskolából, vagy ha idegen tartózkodik az otthonában. A kültéri kamera képfeldolgozó rendszere autó, ember és állat között tud különbséget tenni, így a ház környezetéről értesülhet.

Hasznos megoldások otthoni munkavégzéshez

Az elmúlt egy évben egyre inkább háttérbe szorult a hagyományos irodai munkavégzés, helyette pedig a Home Office került előtérbe. A járványhelyzetre való tekintettel olyan munkáltatóknál is megjelenik az otthoni munkavégzés, ahol erre korábban nem volt példa. Ehhez a munkavállalónak otthonában olyan körülményeket kell kialakítania, ahol biztonságos munkakörnyezet mellett, a rendelkezésre álló műszaki eszközökkel munkakörét teljes mértékben el tudja látni. Ehhez azt is szükséges megállapítani, hogy rendelkezésre áll-e infrastruktúrális háttér (pl. internet, íróasztal, világítás, csatlakozóaljzatok a munkavégzés helyén, stb).

A Legrand kínálatában megtalálható POP-UP dobozok, vezeték nélküli töltők, elosztósorok megoldást nyújtanak arra, hogy a munkavégzés helyén megfelelő csatlakozóaljzatokkal (erős- és gyengeáram egyaránt) biztosítsa a felhasználó számára a munkavégzést.

Praktikussága és széles felhasználási köre, valamint esztétikus megjelenése miatt nem csak irodákban, hanem otthonokban is egyre népszerűbbek a Legrand süllyesztett, felnyíló „POP-UP” dobozai. Leginkább áramforrásként, de hálózati, videó vagy audió csatlakozóként is használhatók tárgyalóasztalba, íróasztalba vagy konyhabútorba szerelve. A bútorlapba süllyeszthető termékek esetében a szereléshez szükséges rögzítő elemek a dobozban megtalálhatók (elektromos szigetelő doboz, rögzítőkeret). A Legrand kínálatában elérhető 4 és 8 modulos, üres és előre felszerelt változatban is.

A felszerelt változat többek között rendelkezik fehér 2P+F dugaljjal, USB kimenettel, RJ 45 informatikai csatlakozóaljzattal, igény szerint pedig egyéb videó és audió csatlakozási lehetőséggel is választható a Legrand Program Mosaic szerelvénycsalád funkciói közül. Esztétikailag elegáns és letisztult, a bútorlapból pedig mindössze 5mm-rel emelkedik ki. A POP-UP dobozok elérhetők fehér, rozsdamentes acél, sárgaréz, fekete és alumínium színben. A burkolat anyaga halogén mentes, tűzálló és ellenáll a rozsda és hőmérsékleti változásoknak egyaránt. Akik maguk szeretnék felszerelni, érdemes üres POP-UP dobozt választani, ami tetszőlegesen szerelhető fel 45×45 mm-es Program Mosaic bepattintható szerelvényekkel.

Abban az esetben, ha a munkavégzés közvetlen közelében nem állnak rendelkezésre csatlakozóaljzatok, a Legrand elosztósorai biztosítják ezt. A hagyományos elosztósor tovább gondolt, új funkciókkal bővített tablet tartós elosztósora újdonságként jelent meg a Legrand kínálatában: a 3 db 2P+F dugalj mellett helyet kapott 2 db USB-A csatlakozóaljzat, valamint az elosztósor hátoldalán egy csúszásmentes bevonatú tablet tartó. Az asztali elosztósor 1,5 méter kábellel felszerelt, továbbá egy be/ki kapcsoló gomb is található rajta. A biztonságos használat érdekében csúszásmentes gumi talpakkal van felszerelve. Az elosztósor fehér és fekete színben is elérhető. A hagyományos elosztósorokon kívül megtalálhatók olyan elosztósorok is, amik modulárisak, Program Mosaic szerelvényekkel is felszerelhetők. Így a hagyományos 2P+F dugaljakon kívül USB, informatikai RJ45, videó vagy akár audió csatlakozóaljzatokkal is bővíthető.

Eszközeinket azonban nem csak vezetékes megoldással lehet tölteni. A QI szabványt alkalmazó vezeték nélküli indukciós töltők segítségével az okostelefonok töltése is egyszerűbbé válik. A vezeték nélküli töltőkben elhelyezett tekercsek és az okostelefon között létrejövő elektromágneses tér biztosítja az akkumulátor töltését. A vezeték nélküli töltők bútorlapba süllyeszthetők (Katalógus szám: 077580) vagy falon kívüli (Katalógus szám: 077598) szerelvényezéssel építhetők ki.

