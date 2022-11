Magyar elnök a családi villamossági kereskedelem csúcsszervezeténél

Magyar elnököt választott a világ legnagyobb, családi tulajdonú villamossági kereskedelmi cégeket tömörítő egyesülete, az IMELCO. Mentes Zsolt, a szervezet dubrovniki kongresszusán beiktatott vezetője kifejtette: már globálisan is érezhető az energiahatékony termékek iránti kereslet növekedése, amihez a megfelelő árualap összességében rendelkezésre áll.

A közelmúltban Dubrovnikban tartotta kongresszusát az idén 30 éves, Európától Ausztrálián át az USA-ig 25 ország több mint 1100 családi tulajdonú villamossági kereskedelmi cégeit tömörítő IMELCO. Az eseményen beiktatott új elnök, Mentes Zsolt, a Mentavill kft. tulajdonos-ügyvezetője kifejtette: a nemzetközi szervezet mottójának számító Power of Partners (a partnerek ereje) jegyében, a beszállítókkal kialakított kiváló kapcsolatnak is köszönhetően tagjaik globálisan is a megkívánt árualapot tartva, eredményesen működtek a Covid időszakában. Mivel az egyik legnagyobb felvevőpiacnak számító építőipar sem állt le a pandémia idején, a villamossági kereskedők jellemzően nem kényszerültek leépítésre, többségük inkább a növekedésre, a hálózatbővítésre koncentrálhatott. A járvány kirobbanása, 2020 eleje óta a Mentavill is új munkahelyeket teremtve, több új üzletet nyitott Magyarországon.

Mentes Zsolt kifejtette: „az IMELCO elnökeként most a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a pandémia időszakában kialakult, online kapcsolatra alapozott együttműködések fenntartása mellett, az ágazat fejlődését elősegítve, a személyes jelenléten alapuló aktív üzleti és szervezeti kapcsolatok is visszaépüljenek. Már csak azért is, mert a tagjaink által globálisan is érzékelt energiakrízis, illetve az elszabaduló infláció, valamint az Ipar 2.0 új technológiai megoldásaihoz kötődő kihívások a családi villamossági kereskedőktől is új stratégiákat követelnek meg.”

Az IMELCO új elnöke elmondta továbbá: a globális trendhez igazodva, szeptember óta Magyarországon is robbanásszerűen megnőtt az igény az energiatakarékos termékek felé. Kiemelkedő keresletet támasztva a LED világítás, az elektromos fűtőtestek és az energiafelhasználás mérését szolgáló, energiamenedzsmenthez kapcsolódó készülékek iránt. Szavai szerint mindez azt mutatja, hogy a cégek és a háztartások egyaránt felismerték: az energia-árrobanás időszakában csak a legkorszerűbb, energiahatékony beruházásokkal lehet mérsékelni az energiaköltségeket. Ami hosszútávon nemcsak jelentős energiaköltség megtakarítással jár, hanem a fenntartható fejlődést is szolgálja.