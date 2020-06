Matolcsy: a technológiai váltás hozhatja el az aranykort

Stabil geopolitikai egyensúly esetén Magyarország is felemelkedő pályán haladhat előre. Ehhez jól kell alkalmazkodnia a környezet változásához, technológiai váltásra van szüksége – jelentette ki Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.

A Mandiner hetilapban megjelent interjúban a jegybankelnök kifejtette, rövid távon az eddigi eredmények megőrzésére kell fókuszálni. A koronavírus-járvány hozta új körülmények között is folytatódhat a felzárkózás. El lehet érni a 2 százalékpontos növekedési többletet az Európai Unió átlagához képest. Ehhez meg kell őrizni a 2010-től felépülő siker három fő tartópillérét: a politikai stabilitást, a pénzügyi egyensúlyt és a gazdasági növekedést – összegezte a jegybank elnöke.

Hosszabb távon a világgazdasági folyamatokra is jó válaszokat kell adnia Magyarországnak. A jövő ugyanis a korlátlanul rendelkezésre álló információról fog szólni. Az adat az új arany – jelentette ki. A 21. század nyertese az a gazdaság lesz, amelyik több tudást, információt, képzelőerőt és általában szellemi erőforrást használ fel.

A technológiai váltás hosszabb távon remek lehetőség az előzésre, amely elhozhatja az aranykort Magyarország számára – hangsúlyozta.

A hazai válságkezelést erős alapokra lehet építeni, hiszen az egyensúlyi mutatók stabilak, a nettó külső adósság eltűnőben van, magas szinten állt be a háztartások megtakarítási rátája, illetve a szektor pénzügyi vagyona is meghaladta a GDP 100 százalékát. A sikeres járványügyi védekezés a gazdaság gyorsabb helyreállását vetíti előre. Összességében minden ok megvan az optimizmusra – foglalta össze a jegybank elnöke.

Az MNB változatlanul úgy gondolja, hogy a harmadik negyedévtől gyors visszapattanás jöhet a gazdaságban. Ennek kulcseleme és legfontosabb feltétele a beruházások növelése lesz. A kormányzati beruházások felpörgetése épp kereslethiányos gazdasági környezetben tud gyorsan új munkahelyeket és erős tovagyűrűző pozitív hatásokat generálni.

Emellett a jegybanki programok is várhatóan a harmadik negyedévre váltanak magasabb fokozatra, ezzel segítve a vállalati beruházásokat, miközben az aktív gazdaságdiplomáciának köszönhetően új külföldi működőtőke-befektetésekre is számítani lehet. Az év végéhez közeledve az exportra értékesítő ipari ágazatok termelése is fokozatosan helyreáll majd, prognosztizálta Matolcsy György, aki összességében úgy látja, gyorsabb lehet a talpra állás, mint jelenleg sokan gondolják.

A magyar gazdaság legnagyobb erőforrása az itt élők tudása, szorgalma és hite. Olyan környezetet kell teremteni, amelyben ez a legjobban tud érvényesülni – szögezte le az MNB elnöke.