Még mindig magasfeszültségen az elektromos autó árak

Miközben az elektromos autók egyik legnagyobb hátrányát jelentő hatótávolság pozitív módon, egyre tovább nő és az országos töltőhálózat bővítése is szépen halad, az e-autó elterjedésének másik gátja a magas ár – ha nem társul a vásárláshoz állami támogatás, ahogy most a céges autók esetében -, továbbra velünk marad. Így van ez Németországban is – csak nagyban.

Az elektromos autók beszerzése még mindig különösen drága. Annak ellenére, hogy az elektromos modellek kínálata egyre bővül, a töltőhálózat pedig egyre megbízhatóbb, az iparági szakértők szerint a magas árak még Németországban is negatív irányba mozdítják a keresletet, ahol tovább emelkednek az elektromos autókért fizetendő összegek.

A Center of Automotive Management (CAM) adatai szerint az elektromos autók új regisztrációkkal súlyozott átlagára – az extrák és a finanszírozás nélkül – az előző évhez képest bő 4000 euróval (1,56 millió forint), 52700 euróra (20.5 millió forint) emelkedett. Ráadásul a CAM adatai szerint a növekedés szinte minden járműszegmenset érint. Például egy VW ID.3 ára az alapváltozatban 38 060-ról 39 995 euróra(15.6 millió forint) emelkedett. A legdrágább felszereltséggel pedig most 47 595 euróba (18.5 millió forint) kerül a kisautó. Ami még a Németországban elérhető támogatás mellett is „jelentősen drágább, mint egy hasonló VW Golf, amelynek kikiáltási ára 29 275 euró” (11.4 millió forint).

Iparági szakértők szerint a magas árak egyértelműen lassítják az elektromobilitásra való átállást, mondván, hogy miközben az elektromos modellek hatótávolsága és töltési teljesítménye viszonylag jól fejlődik, az elektromobilitás piaci felfutását jelentősen megsínyli az, hogy a belsőégésű motorokhoz képest hiányoznak a versenyképes árak. Hozzátéve: a mai modellpalettával egyébként is nehéz elérni az elektromos autók új regisztrációjának jelentős növekedését, amit jól mutat, hogy 2023-ban a teljesen elektromos hajtások az első 11 hónapban csaknem 470 000 új regisztrációval 18 százalékos piaci részesedést értek el. 2024-re pedig a CAM 600 000 új, tisztán elektromos autó regisztrációjára számít.

Arról nem beszélve, hogy miközben az átlagos hatótávolság örvendetesen nő, az átlagember számára elérhető kisebb autók esetében a megtehető kilométer továbbra sem túl attraktív akkor, ha valaki nem csak a városban használja az autót. Jelenleg különösen az alsóbb járműosztályokban túl kicsi a választék, amin rövid távon valószínűleg a kínai behozatal rövid sem változtat különösebben. Így a CAM csak 2025-től várja a „költséghatékony és kellően versenyképes elektromos autók megnövekedett választékát”, valamint 750 000 teljesen elektromos autó eladását Németországban. Még akkor is, ha az elektromos autók kínálata 2022-höz képest 78-ról már 105 akkumulátoros elektromos modellre bővült és a CAM szerint az átlagos hatótáv 25-423 kilométerrel nőtt, miközben a töltési teljesítmény is javult. Ugyanakkor a járművek átlagos tömege 93 kilogrammal, 1,9 tonna fölé emelkedett. Így „nagyobb akkumulátorkapacitást kínálnak, de ez megnövekedett nyersanyagok iránti igényt jelent magasabb áron” – zárták a gondolatmenetet a CAM iparági szakértői.

Érsek M. Zoltán