Megerősítette az Európai Unió besorolását a Moody’s

Megerősítette az Európai Unió lehetséges legjobb, stabil kilátású “Aaa” adósminőségi besorolását a Moody’s Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a 27 EU-tagország nagyon erőteljes szuverén hitelképességi profiljával indokolta a döntést.

Az elemzés szerint az EU “Aaa” osztályzatának változatlan stabil kilátása a Moody’s azon várakozását tükrözi, hogy a továbbiakban is rendkívül erős marad a tagországok készsége és képessége az EU pénzügyi támogatására, és fennmarad az Európai Unió pénzügyi műveleteit alátámasztó jogi keretrendszer és pénzügyi kötelezettségvállalások stabilitása.

A stabil kilátás azt is jelzi, hogy a Moody’s várakozása szerint az EU továbbra is kedvező kondíciókkal fér hozzá rendkívüli mennyiségű finanszírozáshoz a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett helyreállítási alap számára – áll a megerősítési döntéshez fűzött indoklásban.

A Moody’s hangsúlyozza: besorolási listáján az EU átlagos súlyozású érdekeltségi osztályzata – amelynek alapját ebben az esetben az Európai Unió bruttó nemzeti jövedelmén (GNI) belüli tagállami részesedések adják, hiszen az EU-nak értelemszerűen nincs befizetett tőkéje – “a1”, amely a világ legmagasabb ilyen jellegű minősítései között van nemzetek feletti szerveződések esetében.

Ezt a minősítést a Moody’s szerint a nagy, magas besorolású tagállamok támasztják alá, köztük Németország (Aaa/stabil), Franciaország (Aa2/stabil) és Hollandia (Aaa/stabil).

A cég kiemeli, hogy jelenleg Málta az egyetlen olyan EU-tagország, amelynek államadós-osztályzatára nem stabil vagy pozitív kilátás érvényes: a Moody’s az “A2” szintű szuverén máltai besorolást leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátással tartja nyilván. Málta az Európai Unió legkisebb gazdasága.

A Moody’s Magyarországra stabil kilátású, befektetési ajánlású “Baa2” államadós-besorolást tart érvényben.

Az EU “Aaa” osztályzatának megerősítéséhez fűzött indoklásában a cég kiemeli azt is, hogy az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet tölt be az európai gazdasági fejlődés és politikai együttműködés előmozdításában, és ez erőteljesen arra ösztönzi a tagországokat, hogy a szűk értelemben vett pénzügyi meggondolásokon túl is biztosítsák az EU működőképességének és fizetőképességének fennmaradását.

Az EU által a gazdasági fejlődés és a reform motorjaként betöltött szerep fontosságát még tovább erősítette az NGEU helyreállítási alap tavalyi elindítása. A 750 milliárd euró eszközállományú befektetési alap létrehozása az első eset arra, hogy az Európai Unió közös, uniós szintű adósságkibocsátással alátámasztott juttatásokat ajánlott fel a tagországoknak – hangsúlyozza a hitelminősítő.

A Moody’s elemzése szerint az EU kötvénykibocsátásait következetesen nagyon erőteljes kereslet fogadja, és a hitelezési költségek jórészt megfelelnek más “Aaa” besorolású nemzetek feletti intézmények hitelköltségeinek.

Ennek alapján a Moody’s bízik abban, hogy az EU az NGEU finanszírozására 2026-ig tervezett évi 100-150 milliárd eurós kibocsátásaival a továbbiakban is bőséges piaci forrásokhoz férhet hozzá kedvező kondíciókkal – áll a hitelminősítő elemzésében.

A Moody’s kiemeli azt is, hogy az Európai Unió likviditási és finanszírozási profilja szintén rendkívül jó, és ezt tükrözi a finanszírozási minőség megítélésének “aaa” osztályzata.