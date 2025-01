Megtévesztő ígéretek zöld csomagolásban, hogyan ismerjük fel az igazi öko termékeket?

Sokan bedőlnek a környezetbarátnak tűnő, de valójában káros összetevőket tartalmazó tisztítószereknek – figyelmeztetnek a szakértő. Az igazi öko tisztítószerek nem tartalmaznak irritatív anyagokat, szintetikus illat- vagy színezőanyagokat, ellenben természetes összetevőkből állnak és minősítésekkel igazolják fenntarthatóságukat.

A Green Brands cím szigorú feltételei például garantálják, hogy a termékek alacsony ökológiai lábnyommal készüljenek, hatékonyak legyenek és megfeleljenek a fogyasztók elvárásainak.

Sokakban még mindig él az a tévhit, hogy az öko tisztítószerek hatékonysága elmarad hagyományos társaik mögött és túlságosan drágák is. A szakértő szerint eközben napjaink egyik legnagyobb fogyasztói csapdája, hogy a mutatós csomagolás és a hangzatos reklámszlogenek mögött sok esetben ugyanazok a káros anyagok rejtőznek, mint a hagyományos tisztítószerek esetében.

Mindenkinek fontos lenne megismerni a „zöldre mosás” fogalmát, amikor bizonyos termékek elsőre környezetbarátnak tűnnek, de valójában nem azok. „A Green Brands minősítés az egyik objektív bizonyítéka annak, hogy a termékek valóban fenntartható és tiszta alternatívát kínálnak” – tette hozzá Nagy Antal a Brilliance Tisztítószer Gyártó Zrt. alapítója.

Alapvető elvárás, hogy egy öko tisztítószer – ne tartalmazzon irritatív anyagokat, – szintetikus színezékeket, – illatanyagot.

Ellenben bővelkedjen – a természetes összetevőkben és – rendelkezzen olyan minősítéssel, ami garanciát jelent a fogyasztók számára, hogy biztonságos terméket vásárolnak.

„A nemzetközi Green Brands cím szigorú kritériumokat követel meg: a gyártási folyamatok ökológiai lábnyomának minimalizálását, az alapanyagok természetességét és a csomagolás fenntarthatóságát, a minősítés folyamata átfogó értékelést tartalmaz, amely kiterjed a teljes gyártási és logisztikai láncra, a termékek hatékonyságára, és a fogyasztói visszajelzések figyelembevételére is” – hangsúlyozta a szakértő. „Jelenleg a pályázó cégeknek, vállalatoknak mindössze 30 százaléka képes első nekifutásra megszerezni az elismerést” – fogalmazott.

Magyar márkát is minősítettek

„A Green Brands elismerés egy évtizedes munka eredménye. Nemcsak a tisztítószereink, hanem egész vállalati filozófiánk úgy változott, hogy valóban fenntartható megoldásokat nyújtsunk” – tette hozzá a Brilliance társalapítója. Nagy Antal szerint a nemzetközi tanúsítvány egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nemcsak szavakban, hanem tettekben is elkötelezettek a fenntarthatóság mellett. „Az ÖkoBrill mosószer elnyerte az ECOLabel minősítést is, annak köszönhetően, hogy illatanyag-mentes, nem kell hozzá mérgező öblítő, így a legérzékenyebb bőrű babák számára is biztonságos.”

A vállalat az ipari szegmensben szerzett tapasztalatait hasznosította a háztartási termékek körében is.

„A vendéglátásban a tisztítószereknek azonnal és maradéktalanul kell működniük, hiszen egy éttermi konyhában nincs idő extra sikálásra” – fogalmazott a cégvezető. Szavai szerint ez az alapelv került át a háztartási tisztítószerek fejlesztésének folyamatába is, ahol mindvégig a fókuszban maradt a környezettudatosság.

„A cégünk legújabb termékcsaládja, az ÖkoBrill szigorúan tesztelt, fosszilis alapanyagoktól mentes formulái garantálják, hogy a zsíros edények, vízköves felületek és piszkos ablakok tisztítása kompromisszumok nélkül történjen meg” – tette hozzá.