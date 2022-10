Megváltoztak irodatrendek: mindenki flexibilis tereket szeretne

A G-Green Interior Kft. innovatív, fenntartható és egyedi igényekre szabott belsőépítészeti megoldásaival nem másolja az irodapiac trendjeit, hanem tudatos munkával törekszik rá, hogy diktálja azokat.

Ennek a kézzelfogható példája a 2022. június 9-i Business Festen debütált, 100%-ban saját fejlesztésű és kivitelezésű, az ergonómiai szempontok szerint tervezett irodai pihenőbútor, a LEVITA. A kialakításának köszönhetően szinte lebegő testhelyzetet biztosító és bármilyen igényes irodai enteriőrbe könnyen beilleszthető pihenőbútort a cég egyéves fejlesztőmunkát követően dobta piacra.

„A LEVITA nem véletlenül kapta a nevét a lebegésről. Abból indultunk ki, hogy a 130-140 fokos dőlésszög az, ami a jelen tudásunk szerint a maximális pihenést nyújtja a fekvő ember számára” – avatott be Rankl Dániel, a tervező, aki egyúttal azt is elárulta, hogy az attraktív megjelenésű LEVITA mindössze 8 perces használata is hozzájárul már a munkatársak feltöltődéséhez.

A pihenőbútorba egy mágneses érterápiás orvostechnológiai rendszer került beépítésre, ami 20-30 fő kiszolgálására alkalmas, és többféle konstrukcióban elérhető. „A pihentető érzés kiegészül egészségmegőrző és energetizáló tulajdonsággal, hiszen mindössze napi 8 perc rendszeres használat következtében akár 29%-kal több oxigén felvételére is képes lehet egy-egy munkavállaló szervezete. Ezzel növelni tudja szellemi, fizikai és mentális képességeit.

Dizájnjának köszönhetően bármilyen enteriőrben megállja a helyét. Az irodaterektől a sportlétesítményekig, és egyéb közösségi terekbe is beilleszthető, de saját otthonainknak is hasznos darabja lehet” – hangsúlyozzák a fejlesztők.

Az innovációs fejlesztésekben otthonosan mozgó cég további új és hasznos termékek, megoldások létrehozása érdekében 2022 szeptemberétől közös termékek fejlesztésébe kezdett, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem munkatársaival és hallgatóival karöltve.

Már nem extra, hanem az alapfelszereltség része az ergonomikus irodabútor

A modern, nagyvárosi ember az ideje 90%-át épületekben tölti, leginkább a munkahelyén, az irodában. Rétfalvi Gábor, a fenntartható fejlődés és az innovatív megoldások iránt elkötelezett G-Green Interior Kft. ügyvezetője tapasztalatai alapján állítja, hogy 2022-ben 10-ből 10-en olyan irodabelsőt terveztettek velük, amelyben helyet kaptak a well-beinget erősítő extrák.

„Szinte alapértelmezett, hogy legyenek motorikusan, magasságban állítható asztalok, a hát, a nyak, a derék védelmét szolgáló, ergonomikus kialakítású székekkel együtt. Az is elvárás, hogy egy akusztikailag tudatosan kialakított és zöld környezet vegye körül a munkavállalót, ahol az otthonán kívül is jól érzi magát. Egy ilyen munkaállomás (beleértve az asztalt, a széket, az irattároló szekrényt, a fényviszonyokat, az akusztikai tulajdonságokat stb.) olyan komplex fizikai környezet, melynek részleteit gondosan megtervezve nemcsak javul a munkatársak közérzete, de fokozhatjuk a hatékonyságukat is” – osztja meg velünk a szakember, aki több mint 50 nemzetközi gyártó termékeit forgalmazva naprakészen tud reagálni a folyton változó iparág kihívásaira.

Hibrid és multifunkcionális irodákat keresnek a megrendelők

2022 slágere a hibrid iroda, melynek lényege, hogy az irodai jelenlétet és a távmunkát ötvözzük. Feladatorientáltan tudjuk szervezni kapacitásainkat, pl. az adminisztratív, home office-ból is végezhető munkákat otthonunk kényelmében vagy más helyen is elláthatjuk, míg az irodai közeget és a közös, kreatív munkát igénylő feladatokat pedig a munkaállomásainknál.

Az irodaházak bérlői továbbá olyan modulárisan szervezhető, multifunkcionális tereket alakíttatnak ki, amelyekben szabadon kombinálhatóak a formális és az informális terek. Rétfalvi Gábor szerint egyre többen vannak, akik olyan irodában gondolkodnak, ahol a kötetlen brainstormingnak éppen úgy helye van, mint az egymástól szeparáltan elhelyezett munkaállomásoknak.

A szakember úgy látja, hogy a mai munkaerőhiányos környezetben a cégek hajlandóak több pénzt áldozni a minőségi és ergonómiai szempontok szerint kialakított munkahelyi környezetre. „Találó mondás lett, hogy a megtartás az új toborzás. Az egészségesebb munkakörnyezetet biztosító munkahely pedig nem feltétlenül kerül többe, ha abból indulunk ki, hogy az ilyen helyen foglalkoztatott munkaerő jobb teljesítményre képes a nyolcadik munkaórában, mint az a kollégája, akit nem ilyen körülmények fogadnak a munkahelyén” – szögezi le ennek kapcsán a tervezéstől a kivitelezésig, komplett irodakialakítást vállaló G-Green Interior Kft. ügyvezetője.

Felelősségteljes piaci szereplőként, valamint saját faipari és fémipari gyártó üzemmel a háta mögött érdeklődve figyeli a cég az aktuális gazdasági és piaci környezetet, hogy átgondolt stratégiával készülhessen az új, még nem ismert kihívásokra. Ennek kapcsán novembertől nagy teljesítményű napelemparkkal csökkenti a gyártása energiaköltségeit, és ezáltal az ökológiai lábnyomát.