Menedzser kihívások – Prohászka Ottó az új évről

Rovatunkban – akár a mindennapi közérzetünket, életünket befolyásoló – üzleti-, munkahelyi kihívások megoldásáról kérdezünk vezető menedzsereket, akiktől rövid, néhány mondatos, őszinte választ remélünk, “távirati stílusban” a megoldásaikról és annak indíttatásairól.

Ezúttal Prohászka Ottó a Hama Kft. ügyvezető igazgatója válaszol.

– Milyen évet zártak? Milyen tervekkel és reményekkel vágnak bele a 2021-es évbe?

o Amikor 2020 januárjában mérleget vontunk és a 2019-es tendenciák folytatására számítottunk 8%-os bővülést terveztünk. A tavaszi első hullám minket is meglepett, de üzletileg a kivárásra voksoltunk, nem változtattuk negatívra az előrejelzésünket. A végeredmény azonban meglepetés lett, hiszen az évet 18% növekedéssel zártuk. Óriási pluszt hozott a digitális oktatás és az otthoni munkavégzés tömeges bevezetése, hiszen ezen árucsoportjaink (számítástechnikai kiegészítők) az átlagos növekedés 2-3-szorosát teljesítették.

o 2021-re úgy gondoljuk, hogy mérsékeltebb lesz a növekedési ütem, hiszen a most felszerelt háztartások 2-3 éves időtávon megbízható eszközökkel rendelkeznek, új belépő pedig már kevesebb lesz ezen a területen. Viszont a számítástechnikai kiegészítők továbbra is dinamikusan bővül, minden új modell új potenciált is jelent a töltők, kábelek, energiaellátás területén.

– Mire lenne elsősorban szükség ahhoz, hogy a tervek megvalósuljanak?

o Elsősorban a készülékgyártók gyártási láncainak, alapanyagellátásának a normalizálódása és különösen a szállítmányozási költségek és kapacitások rendeződésére van szükség. Jelenleg ugyanis az tűnik a legnagyobb problémának, hogy a távol-keleti fuvardíjak 12 hónap alatt megháromszorozódtak.

– A védőoltások kapcsán mivel számolnak, meddig kell együtt élni a Covid járvány egészségügyi kockázataival?

o Meggyőződésem, hogy minden kutató, gyártó és hatóság extra erőforrásokat fordít arra, hogy megfelelő mennyiségű vakcina kerüljön forgalomba. Úgy gondolom, hogy ezek a pozitív energiák gyors áttörést hoznak és idén nyárra visszakaphatjuk normális életünket.

– Melyek azok a tanulságok, megoldások, amelyek a Covid járvány hatásából erednek, és amelyeket 2021-ben alkalmaznak?

o Saját munkarendünkbe is sikeresen integráltuk az otthoni munkavégzést és ennek szükség szerinti fenntartását 2021-ben is folytatni fogjuk. Ezzel így van a környezetünk számos partnercége is, ez tartósnak ígérkezik. A digitalis tárgyalások hozadéka, hogy rengeteg utazási időt megtakaríthatunk, így egységnyi munkaidőt hatékonyabban tudunk kihasználni.