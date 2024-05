Mi lesz megint Dárdai klubjával? Bajban az amerikai befektető

Nagy a felfordulás a 777 Partners klubjánál, a Standard Liège-nél, valamint a felvásárlási jelölt Everton FC-nél. A kérdés, amit ennek fényében Berlinben feltesznek: vajon minden nyugodt marad a Hertha BSC-nél, ahol az amerikai magántőke-befektető cég 2023 márciusa óta van a fedélzeten?

Meglepetésként érte a Hertha BSC-t az április 16-án bejelentett hír. „A 777 az eddigi 75 millió eurós tőkebefektetéssel támogatta az általunk választott irányt, és teljes mértékben a berlini utunk mögött áll” – magyarázta Thomas E. Herrich, a Hertha vezérigazgatója az akkori sajtóközleményben. A szerződéskötéskor 2024. május végére megállapított részlet már április elején, jóval a tervezett határidő előtt megérkezett. A 22 millió eurós részlet korai beérkezése megkönnyebbülést és a tervezési biztonság növekedését hozta a másodosztályú klub számára, amelynek egy évvel ezelőtt sokáig kellett reszketnie az indulást jelentő licencéért, és a mostani licenceljárás során is május végéig kell kiigazítani egy banki hitelkeretet.

A Herthában 2023 márciusa óta 78,8 százalékos részesedést birtokló amerikai befektető más helyszínein nem mennek ilyen simán és csendben a dolgok. A belga Standard Liège nevű nagy múltú klubnál, ahol a 777 Partners 2022 márciusában szerezte meg a részvények 100 százalékát, napok óta a hiányzó bérkifizetések és a ki nem fizetett vagy késedelmes számlák okoznak felfordulást – számol be a helyzetről a Kicker.

A Le Soir című belga napilap a hét elején írt a pénzügyi nehézségekről. Sacha Tavolieri belga újságíró azt írta, hogy a klub üres kasszája miatt a szezon végéig nem lehet fizetést adni a szakembereknek, köztük a Hertha kölcsönjátékosának, Wilfried Kangának. A Standard péntek este a KVC Westerlo csapatát fogadja a Konferencia Liga selejtezőjében, Ivan Leko edző pedig így nyilatkozott: „Meg kell tudnunk menteni az arcunkat, de megértem a játékosaimat, ha azt mondják, hogy a helyzetre való tekintettel nem állnak készen a játékra”.

A 777 és a klub sportvezetése között már jó ideje hatalmi harc dúl a színfalak mögött, hetekkel ezelőtt már felröppentek az eladásról szóló pletykák. A feszült helyzet miatt a Standardot újabb ideiglenes átigazolási tilalom fenyegeti, akárcsak decemberben. Közben a norvég Josimarfootball futballportál arról számolt be, hogy a 777 két fő hitelezője Belgiumban – köztük a Standard korábbi tulajdonosa, Bruno Venanzi – a fizetési határidők be nem tartása miatt az amerikai befektetési alap összes belgiumi vagyonának lefoglalását követeli.

A Premier League-ben szereplő Everton FC klub átvétele, amelyet hónapok óta terveznek a több klubot érintő tulajdonosi stratégia részeként, egyre inkább veszélybe kerül, és nem csak az ilyen és ehhez hasonló szalagcímek miatt. Az Everton tulajdonosa, Farhad Moshiri és a 777 Partners szeptember óta állapodott meg Moshiri részvényeinek (94,1 százalék) eladásáról, de az üzlet húzódik.

A miami székhelyű cég, amelynek egykor a biztosítási ipar volt az alaptevékenysége, később pedig komolyan befektetett a Boeing lízing üzletágba, eddig nem tudta teljesíteni a Premier League feltételeit. A hírek szerint az átvétel nagyban függött attól, hogy a 777 képes lesz-e visszafizetni az MSP Sports Capitalnak nyújtott 158 millió fontos kölcsönt, amelyet a stadionépítés részeként vett fel.

Februárban, a felvásárlási folyamat közepén a 777 Partners hosszú ideje hivatalban lévő pénzügyi igazgatója, Damien Alfalla lemondott. Tavaly novemberben az AM Best hitelminősítő intézet leminősítette a 777 Partners hitelminősítését. A Guardian kutatása szerint az 1878-ban alapított Everton részvényesi szövetsége azóta felszólította Moshirit és a ligát, hogy állítsák le a 777 Partners által tervezett felvásárlást. A közlemény így szól: „Ragaszkodunk ahhoz, hogy az Everton igazgatótanácsa, és különösen Farhad Moshiri most azonnal állítsa le ezt a káros folyamatot, és ismerje el, hogy a 777 Partners jelenleg nem megfelelő tulajdonosa az Everton Football Clubnak. Az illetékesek tiszteletlenek részvényeseinkkel, fantasztikus, világszerte jelenlévő szurkolóinkkal és a labdarúgás egészével szemben, ha hagyják, hogy ez a bohózat folytatódjon. Döntést követelünk, méghozzá most azonnal”.

Múlt pénteken a Leadenhall Capital Partners, egy londoni székhelyű vagyonkezelő pert indított a 777 Partners ellen egy New York-i szövetségi bíróságon. A vád: a 777 több mint 350 millió dollár értékű olyan eszközöket adott biztosítékként a Leadenhallnak, amelyek vagy nem léteztek, vagy nem a 777-hez tartoztak, vagy már más hitelezőknek voltak elzálogosítva.

A 777 Partners légiközlekedési befektetéseinél – a kanadai Flair Airlinesnál és az ausztrál Bonzánál – is zavarok voltak a közelmúltban. Márciusban a Flair négy lízingelt repülőgépét a jelentések szerint a lízingbeadó Airborne Capital lefoglalta a lízingdíjak elmaradása miatt. A hét elején az Aviation Week arról számolt be, hogy a Flair Airlines és a befektető 777 Partners megválnak egymástól. A 25 százalékos részesedést állítólag egy ismeretlen befektető szerezte meg. A 777 Partners és a Phoenix Aviation kockázati tőkebefektető által finanszírozott Bonza április végén függesztette fel a repülési tevékenységét, és a jelek szerint kevesebb mint 18 hónappal a repülési tevékenység megkezdése után a vég és az esetleges fizetésképtelenség előtt áll.

A sportüzletágban, amelybe a 777 évek óta világszerte befektetéseket eszközöl, szintén több olyan incidens történt, amely kérdéseket vetett fel a Josh Wander és Steven Pasko által 2015-ben alapított cég fizetőképességével vagy fizetési hajlandóságával kapcsolatban. Tavaly például a brazil Vasco da Gama klubot, amely 2022 februárja óta a 777 portfóliójába tartozik, a FIFA ideiglenesen eltiltotta az elmaradt átigazolási kifizetések miatt. A brit kosárlabdaliga BBL, amelyhez a 777 Partners 2021 végén csatlakozott, időközben szintén nem teljesítette a fizetési határidőt.

Tavaly a Hertha BSC-nél állítólag többnapos késedelmet szenvedett egy kétszámjegyű milliós nagyságrendű részlet átutalása. A 14 hónappal ezelőtt megállapodott 100 millió eurós beruházási volumenből az április eleji részletfizetést követően még mindig 25 millió euró van hátra. A szerződés szerint ezt a 777 Partnersnek a 2024/25-ös szezon során kell kifizetnie.

Mindazonáltal a korábbi befektetővel, Lars Windhorsttal ellentétben, akinek a Tennor Holdingja nem rendelkezett tapasztalattal és szakértelemmel a sportüzletágban, a Hertha a 777 Partners hálózatát és adatbázisát használja. A 777 tavaly nyáron nemcsak Kanga Lüttichbe távozásában segített, hanem Haris Tabakovic (Austria Wien) átigazolásának megvalósításában is. A csatár a feloldási záradéknak köszönhetően csak alig félmillió euróba került – és hat hónappal azután, hogy bemutatkozott a bosnyák válogatottban, máris a német másodosztály góllövőlistájának élén áll.

A 777 Partners helyzete nyilván alapvetően határozza meg a jövőre ismét a Bundesliga feljutást megcélzó klub életét, ahol jelenleg még Dárdai Pál edzői jövője sem tisztázott.

Érsek M. Zoltán