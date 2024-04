Mit hozhat a kábítószer szabadság?

Egyesek szerint a kábítószer-használatra közegészségügyi problémaként kell tekinteni, nem pedig büntetőjogi kategóriaként. A kérdés az, hogy erre a dekriminalizálás-e a legmegfelelőbb válasz?

Március végén a malawi kormány legalizálta a kannabisz egy bizonyos fajtájának egyes ipari és gyógyászati ​​célokra történő előállítását. Az AlJazeera tudósítása szerint a kormány azt tervezi, hogy engedélyt ad a chamba, a marihuána (más néven ganja) helyi és erős fajtája termesztésére és szállítására. A kannabisz rekreációs célú fogyasztása azonban továbbra is törvénybe ütközik. A törvényjavaslat elfogadása után Richard Chimwendo Banda képviselőházi vezető kijelentette: „A törvényjavaslatban sehol nem szerepel, hogy az emberek szabadidős célokra, dohányzásra használhatják ezt a chambát.”

Álom és valóság

De nem Malawi az egyetlen ország, ahol az elmúlt években dekriminalizálták a drogokat. Hogyan és miért legalizálják egyes országok a kábítószereket, és ennek milyen hatásai voltak?

A kannabisz dekriminalizálása nem először fordul elő Malawiban, ahol a kannabisz kereskedelmi felhasználásra szánt termesztése és értékesítése 2020-ban kezdődött a kannabisz szabályozási törvény révén. Kondwani Nankhumwa mezőgazdasági miniszter akkor kijelentette: „Ennek a növénynek a legalizálása hozzá fog járulni a gazdasági növekedéshez, mivel hozzájárul a gazdaság diverzifikációjához és fellendíti az ország exportját, különösen ebben az időszakban, amikor a dohányexport visszaszorul.”

Az a vízió, miszerint a kannabisz használatával fellendítik a malawi gazdaságot, továbbra sem jött be. Peter Dimba malawi törvényhozó a múlt héten a következőt mondta a parlamentnek: „De ahogy az iparág éretté válik, akár 700 millió dollárt is kereshetünk majd. Ez több mint kétszerese annak, amit jelenleg a dohányeladásból kapunk.”

Jó megoldás, haszonnal a drogok dekriminalizálására

Egyes szakértők azzal érvelnek, hogy az illegális kábítószerek által okozott halálesetek számának csökkentése érdekében a kábítószer-fogyasztást nem bűnügyi, hanem közegészségügyi problémaként kell kezelni. A kábítószerek dekriminalizálásának egyik módja a törvény módosítása, amely lehetővé teszi kis mennyiségű illegális kábítószer meghatározott célú személyes birtoklását.

Egy másik lehetőség a „de facto dekriminalizáció”, amelynek értelmében a bűnüldöző szervek és az ügyészek mérlegelési jogkörüket a tiltott kábítószer kis mennyiségű birtoklása vagy használata esetén használhatják a törvény végrehajtása során. Ez nem vezethet letartóztatáshoz. Például az ausztráliai Viktóriában 2019-től a Cannabis Cautioning Scheme szerint az a személy, akinél 50 grammnál kevesebb illegális kábítószert találnak, figyelmeztetést és ingyenes oktatási foglalkozást kap, amelyen részt vehet.

Emily Kaltenbach, a Drug Policy Alliance (DPA), egy amerikai érdekképviseleti csoport állami érdekképviseletért és büntetőjogi reformért felelős vezető igazgatója kijelentette: „Ez csak a következő leglogikusabb lépés, hogy (a minimális felhasználás – a szerk) bűncselekményből polgári jogi bűncselekményekké váljon és egészségügyi problémaként kezeljük, ahogyan lennie kell.”

Portugália volt az egyik első olyan ország, amely kísérletet tett a kábítószer-dekriminalizálással. 2001-ben az ország dekriminalizált minden kábítószert, helyette erőteljes drogkezelési és ártalomcsökkentő programokat vezetett be. Nuno Capaz, a portugál egészségügyi minisztérium tisztviselője, aki a Kábítószer-függőség Elleni Bizottságot vezeti, azt mondta, hogy ha valakit személyes használatra szánt tiltott kábítószerrel kapnak el, azt „pontosan ugyanúgy kell kezelni, mintha például biztonsági öv nélkül vezetnék, vagy mobiltelefonon beszélnék vezetés közben vagy bukósisak nélkül motoroznék… vagy metróznék jegy nélkül”.

A statisztikák azt mutatják, hogy a program Portugáliában működött. Az Egészségügyi Minisztérium szerint a túladagolásos halálesetek a 2001-es 300-ról 2022-re 23-ra csökkentek. Összehasonlításképpen 2022-ben 2700 túladagolásos haláleset történt az Egyesült Államok Los Angeles megyéjében – amelynek lakossága nagyjából Portugáliával azonos -, ahol a kábítószerek előállítása és használata többnyire illegális..

Ahol nem sikerült

2020-ban Oregon az Egyesült Államok első államaként dekriminalizálta a kis mennyiségű kokain, metamfetamin, opioidok és LSD birtoklását az oregoni dekriminalizációs törvény, a „110-es intézkedés” vagy a kábítószer-függőség kezeléséről és helyreállításáról szóló törvény keretében. A dekriminalizáció azonban ott kevésbé volt sikeres. Márciusban az oregoni törvényhozók felülvizsgálták ezt a végzetes túladagolások megugrását követően, és végül úgy döntöttek, hogy visszafordítják a projektet. Az új törvényjavaslat, amelyet Tina Kotek demokrata kormányzó e hónap elején írt alá, visszaállítja a kemény drogok használatára és birtoklására vonatkozó büntetőjogi szankciókat.

A szakértők szerint azonban más tényezők is hozzájárultak a túladagolás miatti halálozások számának növekedéséhez. Emily Kaltenbach azonban azt is elmondta, hogy “Oregonban a túladagolásos halálesetek száma továbbra is az országos átlag közelében van, és jóval kevesebb, mint az olyan államokban, mint Nyugat-Virginia vagy Tennessee, annak ellenére, hogy ez az egyetlen állam, amely dekriminalizálja a kábítószereket.”

Ezenkívül egyes egészségügyi szakértők azt sugallták, hogy az oregoni dekriminalizációs törvény nem kapott elegendő időt vagy erőforrást a sikerhez.

Hol van tervben?

Egyes országok jelentős dekriminalizációs erőfeszítéseket tettek, míg mások visszaállították a korábbi jogszabályokat, és ismét kriminalizálják a kábítószert.

Az április 1-jén hatályba lépett új német törvény dekriminalizálta legfeljebb 25 grammos kannabisz birtoklását személyes használatra és legfeljebb 50 gramm otthoni felhasználásra. A jogszabályok lehetővé teszik az egyének számára, hogy otthonukban személyes használatra legfeljebb három kannabisznövényt neveljenek. Idén júliustól az új törvény lehetővé teszi a nem kereskedelmi célú „kannabisklubok” létrehozását is – maximum 500 fős csoportok, amelyek közösen termeszthetnek kannabiszt saját vásárlásuk és felhasználásuk céljából.

Októberben Gavin Newsom kaliforniai kormányzó megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely legalizálná a kannabiszkávézókat: a kávét vagy élelmiszereket is árusító gyógyszertárakat.

Nyilatkozatában Newsom kijelentette, bár nagyra értékeli a törvényjavaslat azon szándékát, hogy „megnövelt üzleti lehetőségeket és lehetőséget biztosítson a kannabisz-kiskereskedőknek, hogy új ügyfeleket vonzanak be”, „aggodalmát fejezi ki, hogy ez a törvénytervezet alááshatja Kalifornia régóta fennálló dohányzásmentes munkahelyi védelmét”.

Tavaly novemberben Daniel Noboa ecuadori elnök hatályon kívül helyezte a Rafael Correa volt elnök által bevezetett törvényt, amely lehetővé tette kis mennyiségű illegális kábítószer, például kannabisz, kokain, heroin és amfetamin birtoklását. Noboa kijelentette, hogy ismét kriminalizálta a kannabiszt, mert „bátorítja az iskolai mikrocsempészetet, és függő gyerekek egész generációját hozza létre”.

Ez év végére Thaiföld ismét kriminalizálja a kannabisz rekreációs célú használatát. Thaiföld volt az első ország Ázsiában, amely 2022 júniusában teljesen dekriminalizálta a kannabiszt. 18 hónap után azonban Thaiföld visszavonja ezt a törvényt. Cholnan Srikaew egészségügyi miniszter azt mondta: „A kannabisszal való visszaélés negatív hatással van a thai gyerekekre… Hosszú távon más kábítószerekkel való [visszaéléshez] vezethet.”

A kép tehát változatos. Azt, hogy kinek lesz igaza az idő dönti majd el.

Érsek M. Zoltán