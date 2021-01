MNB-alelnök a modern jegybankokról: részt kell vállalniuk a gazdaság fellendítésében

A járvány jelentős változásokat okozott a gazdaságban, ezért szorosabb együttműködésre van szükség a fiskális és monetáris politika között – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az online megrendezett Lámfalussy konferencián.

Hangsúlyozta, hogy a járvány az egész világon jelentős kihívások elé állította a kormányokat. A magyar kormány számos adócsökkentést és munkahelyvédelmi támogatásokat vezetett be a vírus hatásainak mérséklésére, míg a jegybank likviditást nyújtott a bankrendszeren keresztül a cégeknek. Hozzátette: a válság rávilágított, hogy a sikeres gazdaságpolitikához együttműködésre, folyamatos kommunikációra van szükség.

A vírushelyzet miatt online térben rendezett idei Lámfalussy Lectures konferencia fókuszában a monetáris politika járvány utáni jövője, valamint a járvány államadósságokra gyakorolt hatása áll.

Az alelnök szerint a központi bankok mérlege a jövőben dinamikusan bővül. Már eddig is jelentősen emelkedtek a járvány hatására, az MNB mérlege rekordszintet ért el a likviditás biztosítása érdekében. Nyugat-Európában az államháztartás stabilitásának biztosítása érdekében hoztak rendkívüli intézkedéseket a kormányok, a kelet-közép európai régió jegybankjainak ez inkább egy lehetőség volt a válságkezelés támogatására.

Virág Barnabás szerint a nagyobb mérleg lesz az új norma a jövőben.

Harmadik fontos jellemzőnek nevezte, hogy a központi bankok jelenléte tartós lett az állampapír piacokon. A központi bankok több állampapírt vehetnek, ez a járvány után is szükséges maradhat, biztosítva a zökkenőmentes működést az államkötvény-piacon. Ez javítja a monetáris transzmissziót, hozzájárulva ezzel a központi bank elsődleges stabilitási célkitűzéséhez, illetve a fenntartható növekedéshez. A zöld finanszírozásban és a digitalizációban is úttörő szerepe lehet a központi bankoknak, az MNB is erre törekszik – tette hozzá.

Kijelentette, hogy a következő évtized nyertesei azok lesznek, akik a megfelelő következtetéseket levonva kreatív, bölcs, bátor megoldásokat találnak a kihívásokra. A modern jegybankoknak középtávon részt kell vállalniuk a gazdaság fellendítéséhez, ennek érdekében célzott élénkítő programokat kell kidolgozni – összegezte.