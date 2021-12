Murexin: hazai fejlesztések, nemzetközi sikerek, családbarát módon

Miközben a Murexin Kft. folyamatosan fejleszti szekszárdi K+F részlegét, amelynek termékei a Murexin nemzetközi hálózatában is sikeresen szerepelnek, a cég – több más elismerés mellett – 2021-ben a Családbarát Vállat díj elnyerésével jelezte, hogy a hosszútávú siker záloga náluk a családok megbecsülésén alapul.

2021-ben már a tizedik alkalommal nyerte el a Superbrands díjat a Murexin. Czili Aladár ügyvezető igazgató szerint a hazai gyártóbázissal rendelkező cég sikerének egyik üzleti alapja az, hogy a vállalat életében mindig meghatározó szerepet töltött be a hazai kutató-fejlesztő tevékenység és a környezettudatos szemlélet. A szekszárdi K+F központban ennek eredményeként születtek meg azok a termékek, amelyek a Murexin csoport európai hálózatában is sikereket értek el. Emellett a hideg, valamint meleg burkolóanyagok, ragasztók piacának egyik meghatározó szereplőjeként itt fejlesztették ki azokat a termékeket is, amelyek kifejezetten a magyar piac igényei szerint készülnek.

Czili Aladár ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy a sikeres K+F tevékenység mellett a siker másik eleme a munkatársak megbecsülése, a Murexinnél dolgozó családok számára optimális munkakörülmények megteremtése is. „Miközben együtt dolgozunk a kiváló minőségű termékeken és megoldásokon, a bizalom, a hatékonyság, a felelősség, a stabilitás, a tapasztalat és az összetartás nemcsak a fejlesztés és gyártás során elsődleges érték nálunk, hanem a közös munkánk során is fontos a csapatszellem. Hiszünk abban, hogy a munka és a család összeegyeztethetőek, a közös munka egy oda-vissza kapcsolat”-fejtette ki a cégvezető annak kapcsán, hogy 2021-ben a Murexin elnyerte a Családbarát Vállalat címet, és a Magyar Telekom Csoport által indított különdíjat, a Családbarát Mentorvállalat Vándordíjat is megkapta.

