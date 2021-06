Nagy János, Volvo Galéria: Márkaszervíz, minőségi megoldással

A nyolcvanas években egy valamirevaló amerikai filmben, egy valamirevaló értelmiségi Volvo-t vezetett. Ami azt üzente: nem a külcsín, a belbecs az igazi érték. Azóta nagyot változott a világ: a biztonság szinonimájának tartott svéd márka dizájnja klasszikus formával szakítva trendivé, a magyar piac meghatározó szereplőjének számító Volvo Galéria önálló márkakereskedéssé, az idősebb autókba a márkaszervizben szerelt Volvo alkatrész pedig örök garanciássá vált.

– A versenytársakkal szemben, mi a Volvo-val talán, egy kicsit visszafogottabb megjelenésű márkát képviselünk, ami egyértelműen a letisztult, természetközeli svéd életmódból és az ehhez kötődő legendás, sallangmentes skandináv dizájnból ered. Ezért onnantól, hogy a Volvo Car Corporation 2000-ben, egy új értékesítési szisztéma keretében a Westend City Centerben létrehozta saját magyarországi importőri tulajdonban lévő értékesítési pontját, a Volvo Galériát, és én értékesítőként a céghez kerültem, a márka prémium jellegét hangsúlyozva, azokat az értékeket mutattuk be az ügyfeleknek, amelyek a Volvo-t egyedivé tették – magyarázza Nagy János a Volvo Galéria Budapest ügyvezető igazgatója.

A sikeres kezdeti évek után a 2008-as globális válság természetesen a Volvo Galéria számára is nehéz időszak volt, de a szakember szerint az alsó, közép kategóriás márkáknál annyival könnyebb volt a helyzetük, hogy a prémium kategóriát kevésbé érintette a recesszió. Vevőkörük fizetőereje is megmaradt, ami a nagyobb tőkeerő mellett annak is köszönhető, hogy ezek az ügyfelek pénzügyileg tájékozottabbak és óvatosabbak.

– Természetesen két-három évig azért mi is megéreztük a kereslet visszaesését. A stagnálásból úgy próbáltunk kitörni, hogy mivel az egyéni vásárlók száma nagyon megcsappant, a nagyobb cégek és a KKV-k felé fordultunk. Itt az volt az előnyünk, hogy miközben prémium érzést kínáltunk, a Volvo megfizethető alternatívát jelentett.

Miközben az elmúlt évtizedekben a svéd márka új modelljeinek megjelenése már egyre inkább a nemzetközi divattrendekhez igazodott, sőt olykor maga a Volvo teremtett trendet autói megjelenésével. A márka 2010-ben a Fordtól új tulajdonoshoz került. A vevő, a kínai Geely autógyár elkötelezettségét jelezte, hogy a tranzakcióhoz kötődően egy évi 300 ezer Volvo gyártására képes gyár építésébe is azonnal belekezdett Pekingben. Az élet azóta azt is bebizonyította, hogy a tranzakció nemcsak azért tartozik az egészséges márkafelvásárlások közé, mert ezzel a Volvo a helyi piac elvárásai szerint készülő luxus modelljeivel az elektromos autózás felé jelentős léptékben haladó kínai piacon is megvetette a lábát, hanem azért is, – ami az európai piac számára fontosabb -, mert a stabilabb gazdasági alapokra került Volvo a svéd kutatás-fejlesztési bázisát és identitását megőrizve, a hibrid és elektromos hajtás bevezetésével, a folyamatos megújulásra is képessé vált.

– A tény, hogy kínai tulajdonoshoz került a márka, a rossz beidegződések miatt eleinte némi pejoratív fogadtatást kapott, mert az emberek azonnal a gyenge minőséggel azonosították a kínai termékeket. Elfeledve, hogy a legtöbb prémium márka termékeit is ott állítják elő, mert a kínai ipar a csúcsminőségben is otthon van. Ráadásul a Volvo nemcsak, hogy megőrizte európai menedzsmentjét – ami Európában tanult kínai szakemberekkel is bővült – hanem göteborgi gyárát tovább is fejlesztette. Ezt érzékelve hamar megnyugodtak a kedélyek. Már csak azért is, mert a hat éve kezdődött fejlesztési program keretében, a márkát feljebb pozícionálva, az XC90-el indulva, teljes modellpaletta váltás vette kezdetét, vadonatúj alvázzal, elektronikával, motorválasztékkal.

Mindeközben a márka magyarországi háza táján is komoly változások történtek. A Volvo Galéria, amely 2006-ban a Váci úton, immáron márkaszervizzel együtt nyitotta meg új központját 2017-ben versenypiaci, valamint pénzügyi megfontolások miatt, különvált a magyarországi márkaimportőrtől. Az így már önálló kereskedelmi társaság ügyvezető igazgatója Nagy János lett.

– Eleinte tartottunk az önállósággal járó kihívásoktól, még úgy is, hogy a gazdasági hátterünk abszolút biztosított azzal, hogy – amire különösen büszkék vagyunk -, továbbra is a Volvo Car Corporation a tulajdonosunk. Induláskor azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy minden fórumon ismertté tegyük a Volvo Galéria nevet, ami a jövőben még aktívabb márkakereskedőként prosperál a piacon a saját szerviz támogatásával.

A cégvezető nem titkolja, eleinte számára is kihívást jelentett, hogy korábbi kollégái egyik napról a másikra a beosztottjai lettek. De hamar kialakult az az új munkakultúra, ahol a régi jó kapcsolat mellett, ha kell a főnöki tekintélyt is érvényesíteni lehet. Mindezt úgy, hogy a cég létszáma – elsősorban a szerviz kapacitás növelésének köszönhetően – 45-ről több, mint 60 főre növekedett.

– Az időközben az értékesítésben, a márkán belül megszerzett piacvezető pozíció mellett az anyavállalat tulajdonosi szerepe is kiemelt felelősséget jelent a számunkra. Mert bármilyen újdonsággal jön elő a Volvo, azt először nekünk kell sikerre vinnünk a magyar piacon. Ezért vezetőként nem csak az jelent változást a munkámban, hogy olyan új feladatokkal is foglalkoznom kell, mint amilyen például a HR, hanem azt is meg kellett tanulnom, hogy a napi feladatok megoldása helyett elsősorban a stratégiaialkotásra helyezzem a hangsúlyt.

A járványhelyzetben hektikus trendeket produkáló autópiac kihívásai alól így sem vonhatja ki magát a szakember. Mert miközben a tavalyi első negyedévük kiemelkedő mértékű, közel 50 százalékos növekedést hozott, az áprilisi üzletzár időszakában 25 százalékra esett vissza az értékesítés volumene. A munkatársakat és a vevőket védő maximális higiéniai biztonság megteremtése mellett ezért új megoldásokat is bevezettek, például a hozom-viszem szolgáltatást is meghonosították a szervizhez kötődően. Majd következett a nyári újranyitás, amikor ismét a megszokott szintre emelkedett az eladások száma. Így a Volvo Galéria a 2020-ban a 2463 idehaza értékesített Volvóból, 809 autó eladásával 33 százalékos márkarészesedést ért el. Az idei terv pedig már 815 új autó értékesítése.

– Az autópiac nemcsak a járvány, hanem az Európai Unió szigorú környezetvédelmi szabályaihoz történő igazodás miatt is az új, alternatív hajtások előretörésével is folyamatosan változik. Szerencsére a Volvo ezen a területen is élen jár azzal, hogy hat éve hivatalosan is elkötelezte magát a fenntarthatóság mellett és elindult az elektrifikáció útján. Így jelentek meg először a plug-in hibrid, majd a mild-hibrid modellek, nyáron pedig már a magyar piacon is bemutatjuk az első, teljesen elektromos modellt. 2040-ig az a Volvo célkitűzése, hogy a teljes gyártási folyamata is klímasemleges legyen. A fenntarthatóság irányába tett lépések szerencsére a vevőkörünk preferenciáival is teljesen megegyeznek, ami nemhogy törést, hanem inkább erősödést jelent az értékesítésünkben, mert sok új ügyfél érdeklődését is felkeltette a márka zöld stratégiája.”

Nagy János szerint legalább annyira fontos, hogy a Volvo nemcsak a jövőre, hanem a meglévő ügyfelekre és a szerviz szolgáltatások minőségének növelésére is nagy gondot fordít. Ezért hirdette meg a Volvo, azt a programját, amelynek keretében azok a márkatulajdonosok, akik Volvo modelljüket márkaszervizben javíttatják, a beépített alkatrészekre életre szóló garanciát kapnak, ami addig érvényesíthető, amíg az autót tovább nem értékesítik. Ez olyan hosszútávú előnyt jelent, ami a márkafüggetlen szervizekkel szemben is versenyképessé teheti a Volvo márkaszervizeket.

Érsek M. Zoltán