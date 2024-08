Napról napra bővíti a nyelvtudást a KRÉTA nyáron is elérhető ingyenes modulja

A családnak, a szülőknek meghatározó szerepük van abban, hogy a nyelvtanulás eredményes legyen. Ebben sokat segíthet a – nyári szünetben is – térítésmentesen elérhető Idegennyelvi Felkészítő Modul a KRÉTA-rendszerben.

„A 21. század elején készültek magyarországi kutatások, amelyek bizonyítják, hogy egyértelmű összefüggés van a nyelvtanulás eredményessége és a család társadalmi helyezte, elsősorban az édesanya iskolai végzettsége között. Minél magasabb az anya végzettsége, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az angol lesz az első tanult idegen nyelv, utána következik majd egy másik” – tájékoztatott Gubáné Csánki Ágnes, IFM szakmai tanácsadó.

„A szerencsésebbek megtehetik, hogy igénybe vegyenek olyan lehetőségeket, mint a külföldi nyelvtanulás, cseretáborok, hiszen az élőnyelvi környezet a legjobb módszer a nyelvtanulásra” – mondja Gubáné Csánki Ágnes. „Egy külföldi nyaralás során is tudják a szülők segíteni a gyerekek nyelvgyakorlását azzal, hogy hagyják őket kommunikálni, más gyerekekkel kapcsolatot építeni.”

Mindezek mellett a KRÉTA rendszeren belül elérhető Idegennyelvi Felkészítő Modul is nagyszerű segítséget jelent az élőbeszéd gyakorlására. Ráadásul nyáron a gyerekek hajlamosak túl hosszú időt tölteni az online térben, így az app használatával hasznos tevékenységet is végezhetnének a telefonjuk segítségével.

Fontos lenne, hogy minden szülőhöz eljusson az információ:

„A KRÉTA felületéről térítésmentesen elérhető, nyelvtanulást segítő applikáció több ezer rövid videót, és leckét tartalmaz, beszélteti a gyerekeket, javítja a kiejtést, siker esetén jutalmat ad” – hangsúlyozza az IFM szakmai tanácsadó. „Az angol és német nyelvű játékos feladatok szintfelmérés után azok számára is használhatók, akik korábban nem ismerték még ezt a modult. A leckék olyan témákra épülnek, amelyek a fiatalokat érdeklik, az applikáció minden általános – és középiskolás számára a KRÉTA felületen használt azonosítóval azonnal elérhető, csak ki kell választania a Nyelvtanulás opciót a KRÉTA alkalmazáson belül a Továbbiak menüpont alatt.

Ha a belépéshez segítségre van szüksége tájékozódjon az IFM honlapján, vagy írjon a [email protected] címre, szívesen segítenek a diákoknak és a szüleiknek is a kezdeti lépések megtételében.

Az IFM az általános iskola alsó tagozatától egészen az angol nyelvű felsőfokú nyelvvizsga, német nyelven pedig az emelt szintű érettségi szintjéig tartalmaz segédanyagokat.” Egyszerűen, térítésmentesen elérhető, logikus és motiváló. Tökéletes nyelvtanulási lehetőség a nyári szünetre is!

„A nyelvtanulás nem mehet nyári szabadságra”

A szakértő fontosnak nevezte, hogy a nyelvtanulásban nem javasolt 2 és fél hónapot kihagyni, a gyakorlást minden nap bele kell illeszteni a programba „Ha nem is hosszú időre, de rövidebb feladatokkal érdemes egy nap többször legalább 10-15 percet a nyelvtanulással foglalkozni.”

A szülők is segíthetik a nyelvtanuló gyermeküket, nyelvi játékokat játszhatnak együtt, partnerek lehetnek a beszélgetős feladatokban, sőt, gyermekük KRÉTA fiókjával akár ők is kipróbálhatják az applikációt. Ha otthon tölti a család a mindennapokat, akkor is vannak további lehetőségek a nyelvgyakorlásra. Az Idegennyelvi Felkészítő Modul szakmai tanácsadója az ötletek között említette a gyerekek által hallgatott dalszövegek megbeszélését, fordítását, sokat segít a közös filmnézés, természetesen eredeti nyelven (célszerű már ismert történetet nézni együtt, hogy tényleg a nyelvre tudjanak koncentrálni).

„Tudomásul kell venni, hogy a 21. században a nyelvtudás létszükséglet lesz” – fogalmazott a szakmai tanácsadó. „Egy kütyü nem old meg mindent, sose felejtsük el, hogy a mesterséges intelligencia szó szerint fog fordítani és nem a jelentés szerint. Nem fogjuk kiváltani a nyelvtanulást azzal, hogy bevetünk egy avatart, beteszünk a zsebünkbe egy fordító kütyüt.

A szülőknek továbbra is arra kell ösztönözni gyermekeiket, hogy érdemes energiát fektetni a nyelvtanulásba, mert az, hogy más nyelven is ki tudjuk fejezni magunkat és megértsünk másokat, arra hosszú távon is szükség lesz, megmarad az intelligenciánk egyik alapelemének” – tette hozzá.

Gubáné Csánki Ágnes szerint nyelvtanulás közben is dicsérni kell a gyereket, persze nem érdemtelenül. “Ha látja a szülő, hogy gyermeke naponta gyakorol, akkor fontos, hogy értékelje, díjazza az erőfeszítéseket. Arra viszont vigyázni kell, presszióval pont az ellenkezőjét érnék el.”

A nyelvtanulás akkor hoz igazi eredményt, ha a folyamatot úgy éljük meg, hogy az szórakozás, ösztönző, igazi sikerélményt nyújtó tevékenység. Ezt biztosítja a térítésmentes Idegennyelvi Felkészítő Modul.