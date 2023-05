Nehéz időkben vésztartalék kell – pénzügyi tanácsok az öngondoskodáshoz

A magyarok több mint 30 százalékának nincs vésztartaléka, pedig már havi 10-20 ezer forint is elég a megtakarításhoz. Az öngondoskodási célú biztosítások hosszú távú biztonságot nyújtó befektetési eszközök. Az Allianz pénzügyi tanácsai az öngodoskodáshoz.

Az elmúlt 3 évben egymást érik a globális gazdasági kihívások, amelyek miatt az előre tervezés, a pénzügyi tudatosság egyre fontosabb szerepet kell, illetve kellene, hogy betöltsön az életünkben. Az Allianz Hungária pénzügyi tudatosságot és megtakarítási szokásokat vizsgáló, legfrissebb hazai felmérése rávilágított, hogy a válaszadók mintegy 80 százaléka ugyanannyi vagy kevesebb pénzből él, mint az elmúlt pár évben, miközben az árak jelentősen megemelkedtek. A biztosító „Start making Cents, azaz Az öngondoskodó” kampányának keretében végzett felmérése szerint van miért aggódniuk a magyaroknak, mivel 84 százalékuk nem tudta növelni a pénzügyi tartalékait ebben az időszakban.

A megélhetési nehézségek ellenére fontos, hogy odafigyeljünk a pénzügyeinkre, és foglalkozzunk a biztonsági tartalék, illetve a hosszú távú öngondoskodás kérdésével. Már akár havi néhány ezer forint is sokat jelenthet a későbbiekben, így apránként és alkalmanként is érdemes félretenni. Ez mentálisan is felkészít a pénzügyi tudatosságra, a későbbi befektetések megtervezésére.

„Az általunk végzett felmérésből az is kiderült, hogy az emberek a gazdasági helyzet hatására sem foglalkoznak többet a biztosítás mint pénzügyi tartalék kérdésével, ami a pénzügyi tudatosság hiányára is visszavezethető. Pedig az öngondoskodási célú biztosítások hosszú távú biztonságot nyújtó eszközök, és jövedelmező kiegészítői lehetnek az egyéb megtakarításoknak” – mondta Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője.

„A pénzügyi tervezéskor abból induljunk ki, hogy minél később kezdünk el megtakarítani egy-egy cél érdekében, annál nagyobb összeget kell félretennünk havonta. Így a befektetendő összeg nő, ahogy egyre később jut eszünkbe a nyugdíjunk, a gyermekeink jövője, vagy akár egy lakásfelújítás. Például, ha 37 évesen kezd el valaki spórolni a nyugdíjára, akkor 5 százalékos hozamfeltételezés mellett kétszer annyit kell havonta félretennie ahhoz, hogy ugyanannyi megtakarítása legyen, mint annak, aki már 25 évesen elkezdte. Azonban soha nem késő elkezdeni lépéseket tenni azért, hogy idős korunkban vagy vészhelyzetben ne kerüljünk anyagi krízisbe” – hangsúlyozta a szakember.

Bencsik Tamás szerint az alábbi szempontokat tanácsos figyelembe venni, amikor pénzügyeinket kezeljük:

Kövessük nyomon a költségvetés

Ahhoz, hogy pénzügyileg tudatosak legyünk, tisztában kell lennünk a bevételeinkkel és a kiadásainkkal. Ide tartoznak a pár ezer forintos előfizetések vagy a néhány száz forintos utalási díjak is, amelyek észrevétlenül komoly összeggé duzzadhatnak, ha nem figyelünk. Ha figyelemmel kísérjük a költségvetésünket, könnyebben hozunk tudatos döntéseket, és a pénzügyi tervezés és a megtakarítás is egyszerűbbé válik.

Képezzünk vésztartalékot

Ha anyagi biztonságról beszélünk, akkor elengedhetetlen, hogy legyen mihez nyúlni vészhelyzetben. Saját magunk és a családunk érdekében is fontos, hogy előre tervezzünk, és legalább 3-6 havi kiadásnak megfelelő megtakarításunk legyen a váratlan helyzetekre, mint például egy baleset, elhúzódó betegség, átmeneti munkanélküliség vagy akár haláleset. Erre az összegre kizárólag vésztartalékként tekintsünk! A vésztartalék mellett a baleset-, egészség- és életbiztosítások is hatalmas segítséget és védelmet nyújtanak az ilyen események negatív pénzügyi hatásai ellen.

Tervezzük meg a nagyobb kiadásokat

A nagyobb kiadásokat alaposan meg kell tervezni ahhoz, hogy megfelelő, felelősségteljes döntéseket hozzunk. Gondoljuk át, mennyi tőke áll rendelkezésünkre, kell-e hitelt felvennünk és, ha igen, mennyit. Ideálisan akkor vágjunk bele nagyobb volumenű projektekbe, ha nem, vagy csak kisebb összegű hitelt kell felvenni, mivel az utána hosszú időre meghatározza a költségvetésünket.

Akár kisebb összeggel is vágjunk bele a befektetésbe és diverzifikáljunk

Általában azt gondoljuk, hogy csak nagyobb összeget érdemes befektetni, pedig a rendszeresség fontosabb. Már akár havi 10-20 ezer forinttal is elindulhatunk, főleg, ha időben elkezdjük a takarékoskodást. A hosszú távú tervezésnél fontos, hogy ne csak nyugdíjmegtakarítással tervezzünk, hanem több különböző célban, különböző pénzügyi eszközben is gondolkodjunk! Így kis összegekkel is jelentős hozamot érhetünk el, ha azokat éveken át gyűjtögetjük. Nyugdíjbiztosítások esetén ráadásul a 20%-os állami támogatással kiegészül a megtakarításunk.

Gondolkodjunk hosszú távon

Csakúgy, mint az életünkre, a megtakarításainkra is számos tényező hatással van. Bár a piac és a gazdaság változásai befolyásolhatják a befektetéseink megtérülését, nem javasolt idő előtt kivenni és felélni a megtakarításainkat, mivel számottevő hozamokat hosszú évek, évtizedek alatt lehet elérni. Rosszabb gazdasági helyzetben vagy hanyatló mutatók esetén arra is érdemes gondolnunk, hogy a befektetés megszüntetésével a veszteséget realizáljuk, és nem adunk esélyt arra, hogy a körülmények javulásával az árfolyamok emelkedéséből részesüljünk.

Figyeljünk a lehetséges kedvezményekre is

Az egyes befektetésekkel a nyereség mellett különféle bónuszokat és kedvezményeket is kaphatunk, például egy hűségprogram keretében. Érdemes kiaknázni ezeket és olyan biztosítót, illetve pénzintézetet választani, amely különféle jóváírásokat biztosít, vagy keresztkedvezményeket ad a további szerződésekre.

Rendszeresen értékeljük a pénzügyi helyzetünket

A pénzügyeink rendszeres áttekintése és felülvizsgálata több szempontból is kulcsfontosságú. Egyrészt ezáltal komoly összegeket spórolhatunk meg magunknak, másrészt az anyagi prioritásaink időről időre változhatnak, ami miatt újra tervezésre lehet szükség. A rugalmas megtakarítási, biztosítási szerződéseket az élethelyzetünknek megfelelően módosíthatjuk, ami segítséget jelenthet a különböző életszakaszokban vagy a váratlan helyzetekre való felkészülésben.