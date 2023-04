Nem is olyan meglepő okból tovább nőtt az orosz ipar

A hivatalos adatok szerint Oroszország ipara meglepő módon ismét növekedést könyvelhetett el. Ez azonban a fegyvergyártás drasztikus bővülésének is köszönhető.

Az orosz ipari termelés márciusban jelentősen helyreállt, legalábbis a Roszsztat orosz statisztikai hivatal adatai szerint. Az adatok szerint az oroszországi gyárak a múlt hónapban 1,2 százalékkal növelték termelésüket az egy évvel korábbihoz képest.

Az ipari termelés növekedése azért is lenne figyelemre méltó, mert márciusra inkább csökkenést vártak a szakértők. A Bloomberg hírügynökség által megkérdezett közgazdászok átlagos becslése mínusz 1,4 százalékos volt.

A háború és a szankciók egyértelmű nyomai azonban a Roszsztat adataiban is látszanak. Egyes ágazatokban, köztük a bányászatban és a nyersanyag-kitermelésben jelentősen visszaesett a termelés (mínusz 3,6 százalék). Az ipari termelés növekedésének jelentős része valószínűleg az orosz védelmi termelés bővülésének is köszönhető. A “fémfeldolgozási késztermékek” ágazatban például 30 százalékos volt a növekedés. A repülőgépek és rakétahajtóművek építéséhez szükséges számítógépes és elektronikus alkatrészek növekedése is feltűnően magas volt (plusz 23 százalék).

Oroszország masszívan bővítette a kormányzati kiadásokat, mind a fegyverkezési, mind a szociális ágazatban. A Spiegel által idézett szakértők – köztük Gabriel Felbermayr bécsi közgazdász – rámutattak, hogy a klasszikus gazdasági mutatók, mint az ipari termelés és a bruttó hazai termék ma már kevésbé informatívak az oroszországi helyzetről.

A megnövekedett orosz fegyvergyártás “jóléti gazdasági szempontból haszontalan GDP” – mondta Felbermayr. Ha Oroszország “autók helyett tankokat épít“, és ezeket azonnal megsemmisítik Ukrajnában, az “a legmagasabb rendű jólét megsemmisítése“.