Nyári járványhullámra készül Bécs – bővítik az oltási kapacitásokat

Mivel hirtelen megugrott a negyedik koronavírus elleni oltást kérők száma, az osztrák fővárosban újra kibővítik az oltási kapacitásokat. Az oltópontok már nem csak a hét egy adott napján, hanem újra hétfőtől szombatig várják az oltakozókat. Oltatni lehet időponttal és időpont nélkül is.

Az osztrák fővárosban éppen egy hete egyszerűsítették le a Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférést, ami nem várt rohamot hozott: egy hét alatt csaknem tizenháromezren jelentkeztek negyedik oltásért Bécsben.

Az ORF beszámolója szerint az egyik oltóponton, az Austria Center

Wienben – ahol időpont nélkül is fogadják az embereket – a hétvégén kisebb tumultus is kialakult emiatt. Vasárnap másfél-két órát is kellett várniuk azoknak, akik időpont nélkül érkeztek. Míg korábban ugyanis nagyjából naponta háromszázan érkeztek ide oltásért, addig most hétvégén napi 1.300-an.

Ez meg is lepte az oltást végző Samariterbundot, mivel korábban egy-egy kampány kapcsán maximum harmadával nőtt a forgalmuk.

A fokozott érdeklődés miatt, amely mögött a szakértők elsősorban a külföldi nyaralásokat sejtik, Bécs városa azonnal lépett, és az oltási kapacitások jelentős bővítésről döntött.

Az oltópontok már nem csak a hét egy adott napján tartanak nyitva, hanem hétfőtől szombatig, és kibővítették a foglalható időpontokat is. Időpontot foglalni egyébként telefonon és online is lehet a 1450-es telefonszámon, illetve az impfservice.wien oldalon.

A szakértők azt ajánlják a bécsieknek, hogy a küszöbön álló nyári járványhullám miatt mindenki fejezze be az alapimmunizálást, vagyis legyen három koronavírus elleni oltása, illetve aki már több

mint hat hónapja kapta a harmadik oltását, az adassa be az emlékeztető, negyedik oltást is. Ezt egyébként már a harmadik oltás beadását követő negyedik hónaptól lehet kérni.

Bécsben jelenleg negyvenötezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, az új fertőzöttek száma napi 2.600 körül mozog. A tömegközlekedési eszközökön és a megállókban, a gyógyszertárakban valamint az egészségügyi intézményekben továbbra is kötelező az FFP2-es maszk, a kórházak és gondozási

otthonok látogatóinak pedig negatív PCR-tesztet is fel kell mutatniuk.