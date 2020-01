Olcsóbb hitel zöld lakásokhoz

A zöld lakásokhoz igényelt hitelekhez járó kamatkedvezményről, valamint az MNB új fogyasztóbarát termékeiről beszélt a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletekért felelős alelnöke a növekedés.hu-nak.

Kandrács Csaba kiemelte, hogy a fogyasztóbarát lakáshitel nyomán ma már az ügyfelek több mint fele minősítéssel ellátott fix kamatozású jelzáloghitelt igényel, kamaterózió indult meg a piacon, és az igénylés egyszerűbbé, gyorsabbá vált.

A fogyasztóbarát otthonbiztosítási cím elnyerésére januártól pályázhatnak a biztosítók – emlékeztetett. Az érdeklődést jelzi, hogy olyan nagy biztosítótársaság is beléphet ilyen termékkel a lakásbiztosítási piacra, amelyik eddig csak életbiztosításokkal foglalkozott – jegyezte meg, és úgy vélte, tavasszal várhatóan az ügyfelek megköthetik az első fogyasztóbarát otthonbiztosítási szerződéseiket.

Megerősítette azt is, minden olyan terméknél fontolóra veszik a fogyasztóbarát verzió bevezetését, ahol makroprudenciális, versenyösztönző és nem utolsó sorban fogyasztóvédelmi okok miatt ez fontos. Hozzátette, hogy több ilyen terméket is vizsgálnak, az új minősített konstrukciókat terméktől függően a Magyar Bankszövetséggel és a Magyar Biztosítók Szövetségével is együttműködve alakítja ki az MNB.

A zöld lakás vásárlására, építésére, illetve a lakóingatlan energiahatékonysági felújítására járó kamatkedvezménynek köszönhetően, az MNB számításai szerint legalább 0,3 százalékponttal olcsóbb lehet ez a hitel azoknak a lakossági hitelfelvevőknek, akik a banki kölcsönt minimum “BB” energetikai minősítésű lakás megvételére fordítják vagy ilyet építenek. Ugyanekkora a kedvezmény az energiahatékonyságot eredményező felújításokra is. Nem csak a jelzáloghitelek, hanem a személyi kölcsönök után is jár a kamatkedvezmény, ha ilyen felújítási célra fordítják a kapott banki pénzt.

A bankok a zöld hitelek után tőkekedvezményt kapnak: a finanszírozott ingatlan korszerűsítése esetén a hitelösszeg 5 százalékát. Ugyanennyit adásvételnél és építésnél, ha az ingatlan “BB” energetikai besorolású, ha viszont legalább “AA” minősítésű, akkor már 7 százaléknyit.