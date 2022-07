Orbán: a háború nemcsak a frontokon folyik, hanem a világgazdaságban is

A francia vállalatok elégedettek a magyar piaccal, amit az is mutat, hogy jó részük itt fekteti be nyeresége nagy részét, miközben munkahelyeket és hozzáadott értéket teremtve újabb beruházásokat is indít Magyarországon. Ezért fontos, hogy Magyarország továbbra is a külföldi, különösen az európai közvetlen befektetések vonzására összpontosítson gazdaságpolitikájában – fejtette ki AzÜzletnek adott exkluzív interjújában Pascale Andreani, Franciaország magyarországi nagykövete.