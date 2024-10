Óriási veszteség, kalapozik a Boeing

A bajba jutott Boeing a múlt héten több, mint 6 milliárd dolláros harmadik negyedéves veszteségről számolt be, a repülőgépgyártóezért további 19 milliárd dollárt kér a befektetőktől.

A Boeing, a bajba jutott amerikai repülőgépgyártó arra kéri a befektetőket, hogy mintegy 19 milliárd dollárt pumpáljanak a cégbe, hogy megerősítsék mérlegét, és megvédjék befektetési besorolású hitelminősítését a „bóvli” státuszra való csökkentéstől. A vállalat, amelynek pénzügyeit számos biztonsági probléma, valamint egy hónapok óta tartó sztrájk szorongatja, hétfőn jelentette be terveit, miután a múlt héten 6 milliárd dolláros harmadik negyedéves veszteségről számolt be – írja a The Times.

A repülőgépgyártó 90 millió új részvény eladását tervezi, amelyek értéke a részvények jelenlegi piaci árfolyama alapján közel 14 milliárd dollár, valamint 5 milliárd dollár értékben letéti részvényeket, amelyek elsőbbségi részvényekké alakulnának át. A Boeing, amelynek székhelye Virginiában van, nem volt hajlandó bővebben kifejteni a tőzsdei bejelentést, amely szerint a bevont pénzt „általános vállalati célokra” fordítanák.

A vállalat alig két hete jelezte, hogy akár 25 milliárd dollárt is megpróbálna felvenni a befektetőktől, és az elemzők arra számítanak, hogy az új részvények ára meglehetősen közel lesz a jelenlegi piaci árhoz. Hétfőn a Boeing részvényei 4,32 dolláros, azaz 2,8 százalékos csökkenéssel 150,69 dolláron zártak New Yorkban, ami több mint 40 százalékos esést jelent az év eleje óta.

A Boeing a világ két legnagyobb repülőgépgyártójának egyike, és válságok sorozatával néz szembe, amióta 2018-ban és 2019-ben két, 346 utas és személyzet halálát okozó szerencsétlenséget követően le kellett állítania 737 Max típusú repülőgépeit. A hírneve idén januárban újabb csapást szenvedett, amikor egy ajtópanel leszakadt a repülés közben, ami arra késztette a szabályozó hatóságot, hogy korlátozza a Max repülőgépek gyártását.

Legutóbb a kereskedelmi repülőgépek gyártását az amerikai nyugati parton sztrájkhullám sújtotta, 33 000 gépész sztrájkolt a fizetés és a juttatások miatt kialakult vitában. A sztrájk szeptember közepén kezdődött, és a becslések szerint napi 50 millió dollárba kerül a Boeingnek. A vállalat legutóbbi ajánlatát múlt szerdán elutasították.

A termelésre vonatkozó hatósági ellenőrzések és a sztrájk hatása a múlt héten a Boeing pénzügyeiben is megmutatkozott, amikor a szeptember végéig tartó három hónapra vonatkozóan 6,2 milliárd dolláros veszteséget jelentett be. Eddig 10 milliárd dollár készpénzt használt fel 2024-ben – a készpénzállomány felét -, és a vezetők arra számítanak, hogy a Boeing 2025-ben is folytatja a készpénzégetést.

A csoport adósságállománya 58 milliárd dollár, és mindhárom nagy hitelminősítő intézet egy fokozattal a „bóvli” státusz fölé sorolja a Boeinget. A vállalat besorolása még soha nem esett a befektetési fokozat alá, de az egyik ügynökség, az S&P Global Ratings figyelmeztetett, hogy ez megváltozhat, ha a vállalat készpénzállománya tovább csökken.

Kelly Ortbergre, aki augusztusban vette át a botrányok miatt szenátusi vizsgálattal is sújtott, majd további botrányokkal terhelt Boeing vezérigazgatói posztját, az a feladat hárul, hogy helyreállítsa a vállalat hírnevét. A múlt héten „alapvető kultúraváltásra” szólított fel a vállalaton belül, és elfogadta, hogy a vállalatba vetett bizalom megromlott. Hozzátette, hogy a Boeing „túl sok adóssággal terhelt”, és elismerte, hogy „súlyos hibák” történtek a teljesítményében.

„Ez egy nagy hajó, amelynek időbe telik, amíg megfordul, de ha ez megtörténik, akkor képes lesz újra nagyszerűvé válni” – mondta az alkalmazottaknak.

A 64 éves Ortberg a mérleg megerősítése mellett ebben a hónapban bejelentette, hogy a Boeing az elkövetkező hónapokban 17 000 munkahelyet – a globális létszám tizedét – szüntet meg.

