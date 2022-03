Orosz dilemma: régi vagy romlott a lejárt szavatosságú Covid-vakcina?

Az orosz egészségügyi minisztérium engedélyt adott a lejárt szavatossági idejű vakcinákkal való oltásra – derült ki a pravda.ru beszámolójából. A lapnak Alekszej Agranovszkij, a Moszkvai Állami Egyetem Biológiai Karának virológus professzora kommentálta a döntést.

“A szavatossági időt nem valamilyen tanulmány alapján állapítják meg. Semmi sem rögzíti, hogy bizonyos számú hónap elteltével mindent ki kell dobni. A szakemberek az eljárást más, már régóta használt vakcinákkal analóg módon végzik. Minden okunk megvan azt gondolni, hogy a koronavírus elleni vakcina akkor is jó, ha a címkén feltüntetettnél hosszabb ideig tárolták mínusz 18 fokon. Tehát semmi baj nincs vele, nincs semmi probléma” – mondta a szakember.

“Egy ilyen oltás nem árt az emberi egészségnek. Egyedül a hatékonysága lehet alacsonyabb” – emelte ki.

Korábban az orosz médiában arról számoltak be, hogy sokaknak romlott készítményt adtak be, amikor beoltották őket a koronavírus ellen, noha a vakcinák biztonságosságáról Oroszország egészségügyi minisztériuma is biztosította az embereket.