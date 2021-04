Osztalék. A 2019-es szint másfélszeresét fizeti az Alteo

A vállalat történetének eddigi legmagasabb, a 2019-es szintet ötven százalékkal meghaladó, részvényenként 24 forintos osztalék kifizetéséről döntött az Alteo igazgatósága, amely a járvány miatt a közgyűlési jogköröket gyakorolja – közölte az energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat.

A testület elfogadta a társaság tavalyi beszámolóját, valamint meghosszabbította a saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazást újabb 18 hónappal.

Chikán Attila vezérigazgató elmondta: minden nehezítő körülmény dacára is nagyszerű évet zártak, így nem volt akadálya a megemelt osztalékfizetésnek. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy továbbra is “növekedési sztorinak” tekintik az Alteo-t, amelyben az osztalékot is az expanziós céloknak rendelik alá.

A vezérigazgató elmondása szerint az eredeti terveknek megfelelően folytatják a 2024-ig tartó beruházási program megvalósítását, újabb energiatermelő és energiatárolási kapacitások beléptetését tervezik.

A társaság a Budapesti Értéktőzsdén korábban közzétett jelentése szerint tavaly a járvány ellenére is kimagasló eredményt, 29 százalékos árbevétel- és 116 százalékos nyereségnövekedést ért el, árbevétele 32,981 milliárd forintra, nettó eredménye 591 millió forintra nőtt 2020-ban.

Az Alteo részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat papírjai pénteken 1300 forinton zártak; az elmúlt egy évben a legmagasabb értékük 1370 forint, a legalacsonyabb 680 forint volt.