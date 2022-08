Pelosi nem véletlenül beszélt a világ legnagyobb chipgyártójának elnökével

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke ugyan már elhagyta Tajvant, látogatása ismét reflektorfénybe helyezte a szigetország globális chipellátási láncban betöltött kritikus szerepét, és különösen a világ legnagyobb chipgyártóját, a TSMC-t.

A Pekinget feldühítő, ellentmondásos látogatás során Pelosi találkozott a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) elnökével, Mark Liuval, jelezve, hogy a félvezetők mennyire fontosak az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából, és hogy a vállalat milyen szerves szerepet játszik a legfejlettebb chipek előállításában.

A félvezetők, amelyek az okostelefonoktól kezdve az autókon át a hűtőszekrényekig mindenbe belekerülnek, az elmúlt néhány évben az USA és Kína technológiai rivalizálásának kulcsfontosságú részévé váltak. A közelmúltban a félvezetők hiánya arra sarkallta az Egyesült Államokat, hogy megpróbáljon felzárkózni Ázsiához, és megőrizze Kínával szembeni előnyét az iparágban.

“Tajvan megoldatlan diplomáciai státusza továbbra is intenzív geopolitikai bizonytalanság forrása marad. Még Pelosi utazása is hangsúlyozza, hogy Tajvan mennyire fontos mindkét ország számára” – mondta Reema Bhattacharya, a Verisk Maplecroft ázsiai kutatási vezetője a CNBC-nek.

“Ennek nyilvánvaló oka, hogy kulcsfontosságú stratégiai jelentősége van chipgyártóként és a globális félvezető-ellátási láncban.”

Pelosi tajvani látogatása és a TSMC-vel való találkozója azt mutatja, hogy az Egyesült Államok egyedül nem képes az iparág meghatározó szereplője lenni, és együttműködésre lesz szüksége a legmodernebb chipeket uraló ázsiai vállalatokkal. Köztük a világ vezető chipgyártójaként jegyzett TSMC-vel, ami a szakemberek szerint egy “öntöde”, hiszen olyan chipeket gyárt, amelyeket más vállalatok mérnökei terveznek. A lista pedig hosszú, az Apple-től egészen az Nvidia-ig.

Jól mutatja ezt, hogy a Counterpoint Research szerint a TSMC a globális chippiac 54 százalékát teszi ki, miközben Tajvan a globális chippiac mintegy kétharmadát adja, ha a TSMC-hez az olyan nagyágyúkat is hozzávesszük, mint amilyen az UMC és a Vanguard. Mindez rávilágít arra, miért is olyannyira fontos szereplő Tajvan a világ félvezetőpiacán. Ha mindehhez hozzáadjuk a Samsungot, amely a globális chippiac 15 százalékát birtokolja, akkor Ázsia valóban dominál a chipgyártás területén.

Ezért is volt Pelosi számára fontos, hogy találkozzon a TSMC elnökével és a Taiwan News szerint az augusztus 3-án Pelosi tiszteletére tartott állami banketten így a világ legnagyobb szerződéses chipgyártójának elnöke is szerepelt a vendéglistán. A hírek szerint Pelosi a bankett előtt videóhíváson is találkozott Mark Liuval, a TSMC elnökével, amikor a két fél véleményt cserélt az amerikai kongresszus által nemrég elfogadott, a chipekről és tudomány fejlesztéséről szóló törvényről.