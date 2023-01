Pénziránytű Bázisiskolák már kilenc helyszínen

A Pénziránytű Alapítvány a Mastercarddal együttműködésben 2021-ben indította útjára országos Bázisiskola Programját, melynek keretében ingyenes, pénzügyi tudatosságot fejlesztő foglalkozások és modern tanárképzés várja az általános- és középiskolás diákcsoportokat és a pedagógusokat.

Az előző tanévben közel 3700 diák vett részt a Bázisiskolák több mint 180 gyakorlatias foglalkozásán. A 2022/2023-as tanévben a korábbi hat helyett pedig már kilenc helyszínen akár kihelyezett tanórákra is lehetőséget nyújtanak az ingyenes Pénziránytű diákfoglalkozások.

A Pénziránytű Bázisiskola Program fő célja, hogy a pénzügyi nevelés modern eszköztárát minél több diák számára elérhetővé tegye azáltal, hogy a diákok lakhelyéhez közel is lehetőséget teremt a mindennapi pénzügyi tudáshoz szükséges ismeretek elsajátítására. Debrecen, Dunaújváros, Győr, Kisújszállás, Szeged és Veszprém után a budai, a pesti, valamint a kaposvári bázisiskolák Pénzügyi Tudás Otthona tantermeiben is tanulhatnak pénzügyi tervezésről, korszerű pénzkezelésről, vagy például a tőzsde világáról az érdeklődő diákcsoportok. A pénzügyi nevelésre nyitott tanárok pedig ingyenes, akkreditált, szakmai és módszertani képzést is kaphatnak.

Mivel a Nemzeti Alaptanterv tantárgyakba elszórtan ad lehetőséget a gyakorlatias pénzügyi ismeretek elsajátítására, ezért nagyon jó lehetőség a matematikát, földrajzot, állampolgári ismereteket vagy a technika és tervezés tantárgyakat tanító tanárok számára, hogy kihelyezett, 45 és 90 perces élménytanórák keretében a bázisiskolák képzett trénerei vezetik be a diákokat a mindennapi pénzügyek világába.

A 7-8. osztályos diákcsoportok egy szabadulószoba jellegű foglalkozás keretében a korszerű és biztonságos pénzkezeléssel ismerkedhetnek meg, de utazást szervezhetnek a Hősképzőbe, ahol a családi költségvetés és a pénzügyi tervezés kulisszatitkai tárulnak fel. Mit lehet csinálni egy bankban és miért jöttek létre a pénzügyi intézmények? Egy izgalmas feladatbörze segítségével minderre fény derül, és még a devizaváltás és a tőzsde rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek a diákok.

A középiskolások csoportos akadályverseny keretében szerezhetnek korszerű pénzkezelés jogosítványt. A pénzügyi tervezés és költségvetés készítés témakörével egy családi nyaralás megtervezésén keresztül vezet az út, míg a tőzsdei döntések és a pénzügyi intézmények világát izgalmas játékokon és feladatokon keresztül ismerhetik meg.

Az érdeklődő diákcsoportok és tanáraik a lakhelyükhöz legközelebb eső bázisiskolát közvetlenül megkeresve kaphatnak tájékoztatást az élményórák választható időpontjairól, illetve a várhatóan októbertől induló, 40 órás blended tanárképzési lehetőségekről. A Bázisiskolák elérhetőségeiről és a csoportok regisztrációjáról bővebb információ a Pénziránytű Alapítvány honlapján is elérhető.

Szeptembertől a következő bázisiskolák várják régiójuk általános- és középiskolás diákcsoportjait és tanáraikat: