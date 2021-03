Pénzügyi központok – rangsor. Budapest már a Top 100-ban

A legújabb globális befektetői felmérés szerint a piaci szereplők továbbra is New Yorkot tartják a világ első számú pénzügyi szolgáltatási központjának, a második a ranglistán a korábban hosszú évekig vezető London. Budapest javított besorolásán tavalyhoz képest.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi tanácsadó csoport, a Z/Yen Group 29. alkalommal kiadott ranglistája (Global Financial Centres Index, GFCI) igen összetett, több mint 100 kritériumot és 3 ezret meghaladó befektetői értékelést súlyozó mérési módszertannal készült. A cég 114 várost vett fel a listára, nullától ezer pontig terjedő értékelési skálát alkalmazva.

A cég új rangsorában az első két helyen továbbra is New York és London áll, az előbbi pontszáma hattal 764-re, az utóbbié 23-mal, 743-ra csökkent. A listán a harmadik Sanghaj, majd Hongkong és Szingapúr következett. A tízes listára felkerült még Peking, Tokió és Sencsen, illetve az utolsó két helyre két európai város is bekerült, Frankfurt és Zürich.

Budapest pénzügyi központként betöltött szerepének megítélése a pontszám alapján 46 ponttal, 531 pontról 577 pontra emelkedett, a magyar főváros a listán 16 hellyel került előrébb, a tavalyi 101. helyről idén a 85-ikre ugrott.

Az egy csoportnak számító kelet-európai és közép-ázsiai térségben öt város, Moszkva, Vilnius, Pozsony, Budapest és Szentpétervár helyezése javult öttel, vagy ennél nagyobb mértékben.

A térségből Moszkva áll a legjobb helyen, 57. a listán, 5 ponttal javított a tavalyi 62. helyhez képest. A listán Varsó következik a 61. hellyel (-4), majd Vilnius a 62. (+14), Pozsony a 66. (+21), Isztambul a 74. (-10), Prága a 76. (-10), Nurszultan a 78. (-4), majd Budapest következik a 85. hellyel (+16).