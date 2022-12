Rácsukják az ajtót a bankok a lakásfelújítási hitelre

A közelgő határidő miatt sorban jelentik be a bankok, hogy nem fogadnak már be új igényléseket a kedvezményes lakásfelújítási hitelre. Az ehhez kapcsolódó otthonfelújítási támogatás az év végéig él, és a kormány még nem hozott döntést az esetleges meghosszabbításáról. Az idő rövidsége miatt ezt a hitelt inkább abban az esetben lehet érdemes felvenni, ha a felújítás már egyébként is zajlik, és december 31-ig kiállítják róla a számlákat – írja a Bank360.hu.

A hatályos szabályok szerint év végéig lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, így az ahhoz kapcsolódó, a kölségek finanszírozását szolgáló kamattámogatott hitel is az utolsó pillanatait éli a bankokban. Egyelőre nem volt semmiféle közlés a kormánytól a program esetleges meghosszabbításáról. A jelenlegi szabályok szerint szintén december 31-ig élő kamatmentes babaváró hitel és támogatás annyival áll jobban, hogy ott legalább már július 30-án bejelentette a kormány a hosszabbítást, de erről sem született még jogszabály.

A maximum 3 millió forintos lakásfelújítási támogatásnak az a feltétele, hogy a korszerűsítésnek december 31-ig el is kell készülnie. Az ehhez felvehető, maximum 6 millió forintos kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönből egyrészt előfinanszírozni tudják az igénylők a később megkapott állami támogatást, másrészt olcsó forrást kapnak a felújítás másik feléhez. A közelgő határidőre és a jelzáloghitelnek számító kölcsön elbírálásához, megkötéséhez szükséges ügyintézésre tekintettel a bankok sorra jelentik be, hogy már nem fogadnak be több igénylést.

Legkorábban, még november elején az UniCredit Bank jelezte, hogy nem fogad be több igénylést a fixen 3 százalékos lakásfelújítási hitelre. Azóta egészen mostanáig a többi pénzintézet nyitva hagyta a kaput. Mivel azonban kormányzati hosszabbítást nem jelentettek be, most már sorra vált pirosra a lámpa az igénylők előtt.

Az OTP Banknál december 10. óta nem lehet otthonfelújítási hitelt igényelni, a Raiffeisen Bank pedig december 13-tól függeszti fel az értékesítést. Az Erste Bank oldalán a kamattámogatott kölcsönök között már nem szerepel a lakásfelújítási hitel, ugyanakkor egyelőre nincs olyan közzététel, miszerint felfüggesztették volna az értékesítést vagy a hiteligények befogadását. Hétfő délutánig a K&H Bank, a Takarékbank és az MKB Bank oldalán nem jelent meg információ az esetleges felfüggesztésről.

Nulláról a siker reményében belevágni már szinte esélytelen december 31-ig a lakásfelújítási támogatás és hitel megszerzésébe, de akinél már zajlik a felújítás, annak még érdemes lehet elgondolkodnia a kölcsön nagyon gyors felvételén, hiszen ilyen olcsó hitelhez biztosan nem fog hozzájutni jó darabig – írja a Bank360.hu. Alighanem még akkor sem, ha valamilyen formában végül meghosszabbítják ezt a programot is.