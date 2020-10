Rekord forgalom a használt autók piacán

Sosem volt még akkora forgalma a hazai használtautó-piacnak, mint az idei harmadik negyedévben: csaknem 212 900 használt, belföldön regisztrált személyautó cserélt gazdát, 1,6 százalékkal több a korábbi csúcsnál, a 2019 utolsó negyedévében regisztráltnál.

Az adatok azt mutatják, hogy a piac az elmúlt hónapokban jórészt kompenzálta a tavaszi járvány miatt bekövetkező forgalomkiesést.

A piacon megforduló leggyakoribb márka az Opel volt (12,2%), miközben a Volkswagen megerősítette második helyét (10,2%), őket a Suzuki követte (9,0%). A további helyeken a Ford és a BMW található, az öt márka együttesen a teljes forgalom 46 százalékát tette ki.

„A járványhelyzet az elmúlt hónap során jelentősen romlott, így csökkent az esélye annak, hogy a hazai használtautó-piac forgalma éves szinten is elérje a tavalyi rekordot, ami 808 ezer használt személyautó adásvételét jelenti – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ha nem vezetnek be a piaci tevékenységeket korlátozó ismételt járványügyi intézkedéseket, a piaci szereplők egy része óvatosságból a nélkül is az autócsere elhalasztása mellett dönthet.”

A bizonytalanság ugyanakkor az érdeklődők egy részét az újautó-piacról a használtautó-piac felé terelheti, 780-800 ezer használt személyautó cserélhet gazdát idén, ezzel pedig 2020 lehet a második legaktívabb év a hazai használtautó-piac történetében.

Magyarországon 2020 első kilenc hónapjában összesen 586 500 belföldi személyautó átírása zajlott le, ami 2 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 599 000-es mennyiségtől. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 90 092 volt, ami 22 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi 115 105-ös értéknél.