Retro-Amerika érzést hoz Obama kedvenc burgerezője Pestre

Hamarosan a magyar fővárosban is megnyitja első gyorséttermét a modernkori burger forradalom egyik legtrendibb újítója a Five Guys’. Azért, hogy tudjuk mire számíthatunk, egy békés hétköznap délutánon felkerestük a szomszédos császárváros két Five Guys’-ának egyikét és persze megnéztük az árakat is.

Azt még pontosan nem tudni, mikor nyitja meg az első magyar helyét a Barack Obama kedvencének tartott amerikai Five Guys’ de a bécsi mintavétel alapján azt már előre kijelenthetjük, elég mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt képzeli el a rendszeres hamburgerezést. Erre enged következtetni a bécsi árak mellett az is, hogy a Fox News már egyenesen arról ír, hogy az amerikai burgerbarátok egész egyszerűen országúti rablásnak tartják a gyorsétterem tarifáit.

„A Five Guys azonban mindig is prémiumabb volt , mint mások” – írta Ian Miles Cheong az egyik kommentelő, míg a másik azzal védte a gyorsétteremláncot, hogy az “Öt srác mindig túlárazott volt. Ugyanaz az étel 15 dollár volt tíz évvel ezelőtt”.

Bécsben mi a Stephansplatz helyett a Millennium City Mall bevásárlóközpontban próbáltuk ki a burgerezőt, ahol a hétközi napközben szinte nem is volt ember – mindössze három asztalnál ültek emberek. A hely dizájnja a piros és fehér színvilággal a hamburgerkorszak hőskorát idézi, amit a láncról írt elismerő szavak hatalmas feliratai törnek meg a falon, meg az elismerő cikkek, amelyek egyikén a volt amerikai elnök, Obama mosolyog.

A hely kifejezetten megnyerő egészen addig, amig magyar pénztárcával a zsebünkben az árakra nem nézünk. A felállás az, hogy a kiválasztott burgerhez vagy két tucat belevaló – mustár, majonéz, hagyma, uborka, saláta stb – közül választhatunk, de az alap ár így is egy kis Hamburger 7 euro, míg az árkategória csúcsán a nagy, békönös sajtburger 13.50 euro. Az üveges ásványvíz 3 euro, az üveges sör 4.50, míg az automatából 4 euroért tölthetjük tele a poharunkat.

A kívánságunkra összeállított hamburger persze friss zaftos és ízletes volt. A mellé öntött krumpli zseniális volt, míg a külön zsákból korlátlanul lapátolható sós mogyoró is kifejezetten kellemes volt. Az más kérdés, hogy a Five Guys’-ban se tálca, se papír alátét, hanem egy nagy barna és a krumpli miatt zsíros barna zacskó az amiben megkapjuk az ömlesztett krumplit meg a fóliába csomagolt burgert, ami biztos trendi de az étkezésnél kevésbé kellemes és higiénikus.

Ha pedig azt vesszük, hogy ketten – az egyiknek egy kis hamburgert választva (ami valljuk be nem is olyan kicsi) 40 eurot fizettünk, még Bécsben sem kevés. Ezért csak remélhetjük, hogy a nagy gyorsétteremláncokhoz hasonlóan a Five Guys’ is moderált árakkal jelenik meg Pesten, amivel még így is a jobb, hagyományos éttermek árkategóriáját hozza majd.

Érsek M. Zoltán