Segítség magyar cégeknek. Irány Amerika

Online workshopon ismerkedhettek az USA felé kacsingató magyar cégek az amerikai piaci lehetőségekkel. A virtuális eseményen kiderült az újvilági sikerhez önmagában kevés a jó termék és az angoltudás.

A COVID járvány időszakában az online térben került sor arra az üzleti eseményre, ahol több, mint 30 olyan magyarországi vállalkozó vett részt, aki az amerikai piacra lépést fontolgatja. Az előadást Kubatov Anikó, floridai külgazdasági attaché szervezte a HEPA Hungarian Export Promotion Agency és a Digitális Jólét Program együttműködésével.

A résztvevők a HunBizFlo bemutatkozója mellett hallhattak előadást jogi, adó, menedzsment, marketing és felelősségbiztosítás témakörben, amit gyakorlati példákkal is alátámasztották a tapasztalatokat az előadók.

Közülük Dr. Igaz Kriszta, aki több, mint két évtizede segíti a magyar vállalkozásokat ügyvédként a társasági, gazdasági és az adójog területén, kiemelte: az Amerikába tartó magyar cégek természetesen maguk is meg tudják alapítani kinti vállalkozásaikat, de az egyes államok és cégformák eltérő szabályozása miatt mégis érdemes a szakemberek tanácsát kikérni. Borsányi Imre könyvelő pedig – akinek tevékenysége Magyarországon könyvvizsgálónak számít, szintén az USA államainak eltérő gyakorlatára hívta fel a figyelmet.

Az amerikai és a magyar cégek közötti kapcsolatépítésre létrejetött HungarianHub alapítója Pazaurek Piros szerint alapigazság, hogy “Önmagában kevés a kiváló termék – és szolgáltatás, hiszen az USA-ban ez az alap – és nem elég az angol tudás. Amerikaiul is kell gondolkodni!” azoknak, akik az USA piacára szeretnének betörni. Akik a tengerentúlra készülnek, a kulturális különbségeket épp úgy figyelembe kell venniük, mint a piaci sajátosságokat, a teljes iparág egészét, a versenytársakat, sőt az államok populációját és gazdasági környezetét is.

Közösségi vezetőként és a HungarianHub alapítójaként Piros kiemelte a magyar közösség szerepének jelentőségét, valamit a jövő március 25-27. között megrendezésre kerülő, a magyar-amerikai gazdasági-, oktatási-, diaszpóra- és kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló eseményén, a Hungarian Summit-on történő személyes részvétel fontosságát is. Az rendezvényen a kapcsolatépítési lehetőségeken túl komoly szakmai képzést is kaphatnak a résztvevők a University of Central Florida Inkubátor Programján és egyéb floridai gazdasági ügynökségek révén.

Cajkás Zsuzsa, a Hungarian Chamber of Business and Commerce in Florida (HunBizFlo) elnöke a floridai magyar kamara működését és a csatlakozás előnyeit mutatta be a magyar cégeknek. Előadása során hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a sikeres piacra lépés alapvető feltétele, hogy az újonnan érkező cégek mindig hiteles háttérrel rendelkező szakemberektől és forrásokból tájékozódjanak.

A Julius-K9 már egy sikeres – iparágában piaci világvezető – vállalkozás floridai irányítója, Herein András az elmúlt években szerzett tapasztalatai kapcsán kifejtette: bárcsak nekünk is lett volna lehetőségünk egy ilyen előadásokat meghallgatni, mert akkor egyszerűbb dolgunk lett volna a 2015-ös indulásunkkor. A kutyák tartásával kapcsolatos kiegészítőket forgalmazó sikeres üzletember kiemelte a márkavédelemmel és a termékvédelemmel kapcsolatos előzetes és alapos jogi felkészülést, mondván esetleges pereskedés reneteg időt és pénzt emésztve a cég fejlődésétől veszi el az energiát.