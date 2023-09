Sikeres nyári szezont zárt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. sikeres nyári szezont zárt, a látogatók száma az egy évvel korábbihoz hasonló volt, az árbevétel azonban több mint duplája lett a 2022-esnek és a tervezettnek is – mondta a Széchenyi fürdő Pálmaházában megtartott sajtóbeszélgetésen Borosné Szüts Ildikó.

A Budapest BGyH Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a három nyári hónapban a fürdők és strandok vendégforgalma meghaladta az 1,2 milliót, nagyjából megegyezően a 2022. évi látogatószámmal. A június-augusztus közötti hónapok bevétele az idén több mint 6,6 milliárd forint volt, 125 százalékkal meghaladva 2022. azonos időszakit, és 116 százalékkal a tervezettet.



A július közepén berobbant és augusztus végén is tartó kánikula az idén nehezen induló strandszezon forgalmát jelentősen korrigálta. Hétvégi napokon a Palatinuson már a megszokott forgalom volt 6-7 ezer strandolóval, a fürdőzni vágyók száma hétköznapokon is túllépte a 4 ezret. Hasonló volt a helyzet minden strandon: Csillaghegyen, Rómain, Pünkösdfürdőn, a Paskálon és Pesterzsébeten is.



A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. augusztus végéig mintegy 2,66 millió vendéget fogadott létesítményeiben. A vendégszám 106,4 százalékkal haladja meg az első nyolc hónapban a tavalyi év azonos időszakit, a forgalom 15,4 milliárd forint volt, 16 százalékkal haladta meg a tervezettet.



A történelmi fürdőket továbbra is döntően külföldiek látogatják, a vendégek közül átlagosan 80 százalék külföldi és 20 százalék belföldi. A nemzetközi megoszlás a korábbi időszakokhoz képest nem változott jelentősen, a legtöbb vendég Nagy-Britanniából, Olaszországból, Spanyolországból, Németországból érkezik.



Augusztus végéig mintegy 13 ezer Zsigmondy Klubkártyát váltottak a vendégek, így már több mint 21 ezer hazai fürdőző használja a kedvezményes lehetőséget a történelmi fürdőkben.