Kaposvárra sztrádán érkezik a befektetés – Szalont nyitott a Mentavill

Manapság a sztráda az, ami üzleteket és befektetőket visz egy városba. Ez érződik Kaposváron is, amióta 2019-ben átadták az M7-est a somogyi megyeszékhellyel összekötő 67-es gyorsforgalmi utat. Borhi Zsombor alpolgármester szerint az ipari park hamarosan megtelik és új munkahelyek is születnek. A városatyák különösen az átlagbérek emelkedését szeretnék immár elérni.

Aki az utóbbi időszakban, a gyorsforgalmivá alakított 67-es úton Kaposvárra autózott, alig várta, hogy rácsodálkozhasson, amint a szó szoros értelmében zenélni kezd az út. Egy különleges megoldásnak köszönhetően ugyanis, menet közben valóban felcsendül a Republic együttes ikonikus száma, a 67-es út. A város számára azonban ez messze többet jelent az egzotikumnál, az útszakasz kétszer kétsávos gyorsforgalmivá alakításának fontosabb a szerepe, üzenete: Kaposvár az infrastruktúra tekintetében is megérkezett Európába. Felkerült a nemzetközi befektetők rendszeresen használt, nem is annyira képzeletbeli térképére.

Az alpolgármester szerint ennek első, kézzelfogható jele, hogy a világ vezető haditechnikai gyártója a német Rheinmetal leányvállalata, a Rheinmetall Hungary Zrt., 30-50 milliárd közötti beruházással, a somogyi megyeszékhelyen hozza létre második magyarországi üzemét, ahol gumikerekes harci járművek fejlesztése, építése zajlik majd. A megnövekedett befektetői érdeklődést jelzi az is, hogy a néhány éve kialakított 36 hektáros ipari park – ahol a tűzoltó- és más speciális járművek gyártásával, felújításával foglalkozó, állami tulajdonú BM Heros Zrt. gyártóközpontja működik -, az előrehaladott befektetői tárgyalások alapján hamarosan megtelik. Így már az idén újabb, hasonló terület kijelölésére, majd közművesítésére lesz szükség.

A sztrádán – a pandémia ellenére – most “Kaposvárra érkezett” a Mentavill, az egyik legnagyobb hazai épületvillamossági áruházlánc, amely szakáruházat, szalont nyitott a városban.

„Kaposvár történelmének egyik legnagyobb, közel 200 milliárdos, infrastruktúrális fejlesztése zajlott és zajlik, a Modern Városok Program keretében, amit mi, a város történetének egyik legnagyobb hatású, a XIX. század végén és a XX. század elején élt polgármesterére emlékezve Németh István Programnak neveztünk el” – magyarázza Borhi Zsombor. „Ennek kétségtelenül legmeghatározóbb eleme a 67-es út kétszer-kétsávos gyorsforgalmi úttá fejlesztése. Ami amellett, hogy hozzájárul a biztonság növekedéséhez, a menetidő csökkentéséhez, új perspektívát is nyitott a városnak ahhoz, hogy gazdaságilag is megerősödjön. Az elmúlt évek tárgyalásai ugyanis egyértelművé tették: a befektetők manapság már csak olyan célpontokat keresnek, ahol a logisztikai háttér is megfelelő.”

Ebből a szempontból is komoly jelentősége van annak, hogy a megyeszékhelyek közül elsőként Kaposváron kezdődött meg annak az új, közel 17 milliárd forintból megvalósuló intermodális közlekedési központnak a kiépítése, amelynek keretében teljesen megújult a vasúti és a helyi, illetve távolsági buszpályaudvar. Kétsávos körforgalom és P+R parkoló jött létre, miközben az újonnan épült, Esterházy Pál gyalogos-kerékpáros híd látványa olyan, hogy új jelképe is lehet a városnak. Ráadásul Kaposvár történetében azzal is új fejezet nyílik, hogy a most épült felüljáró ismét közvetlen összeköttetést teremt a vasút építése miatt több, mint száz éve kettészelt Donner és a belváros között.

„Az új közlekedési csomópont több szempontból is kulcsfontosságú. Egyrészt megszépült a belváros szélén álló pályaudvar és környéke, miközben biztonságosabb lett a közlekedés. Másrészt a városba, ingázóként érkező napi több, mint 30 ezer ember végre XXI. századi körülmények között juthat el a megye székhelyre és egyben járásközpontba ezt követően pedig, Kaposváron belül is jó színvonalú csatlakozás segíti a tovább utazást. Mindez a befektetők figyelmét sem kerüli el, mert ők arra is nagyon figyelnek, hogy milyen az adott város életminősége, mennyire vonzó ahhoz, hogy a legjobb szakemberek odaköltözzenek és ne is vágyjanak el onnan.”

Borhi Zsombor azonban a hosszútávú megtartó erőhöz a kielégítő infrastruktúránál is többre, minőségi életszínvonalra van szükség. A városvezető ezért az év végén kezdődő nagy ipari beruházások és a termelést várhatóan 2023-ban indító üzemek, gyárak kapcsán nem elsősorban a munkahelyek számának növelésére helyezi a hangsúlyt. Szerinte ennél is fontosabb, hogy a városban és vonzáskörzetében élők átlagjövedelme növekedjen.

„Ehhez pedig olyan, magas hozzáadott értéket képviselő, tudásalapú beruházások betelepítésére van szükség, amelyek hosszútávon is garantálni tudják az itt élők folyamatos életszínvonal növekedését” – elemez az alpolgármester.

Ezt igazolja, hogy a piac meghatározó szereplőjének számító épületvillamossági áruházlánc, a Mentavill, a pandémiás helyzet ellenére is fantáziát látott abban, hogy Kaposváron átadja a legújabb lámpaszalonját és szakáruházát.

Mentes Zsolt ügyvezető igazgató elmondta: az európai minőségű sztrádakapcsolat és a stabil vásárlóerő motiválta azt, hogy legújabb szakáruházuk márciusi nyitását a járványhelyzet ellenére se halasszák el.

Így az idén 30 éves, magyar családi cég – újabb munkahelyeket teremtve -, a somogyi megyeszékhelyen nyitotta meg az országban 27-ik, 400 négyzetméteres, villamossági termékek széles választékát és több, mint 1200 lámpatestet felsorakoztató üzletét, ahol a szaktudásalapú értékesítésre helyezik a hangsúlyt.