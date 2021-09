Századvég: javult, de még negatívban a konjunktúraérzet

A háztartások és a vállalkozások konjunktúraérzete is érdemben javult, de még mindig negatív tartományban van – derül ki a Századvég Gazdaságkutató szeptemberi felméréséből.

Mint írták, a lakosságnál az előző havi csökkenés után jelentősen, -8,2 pontról -2,9-re emelkedett, a vállalkozásoknál -7,4 pontról -3,0 pontra javult a konjunktúraérzet a -100 és +100 közötti skálán.

Kiemelték, a javuló konjunktúraérzet csak akkor tartható fenn, ha a járvány negyedik hullámában nem rendelnek el az előző hullámokhoz hasonló szigorú korlátozásokat.

Az egyes lakossági konjunktúraindexek közül továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése a legkedvezőbb: ennek alindexe +2,1 pontról +6,5-re emelkedett szeptemberben.

A gazdasági helyzet megítélésében is érdemi pozitív irányú elmozdulás történt, -10,2 pontról -5,1 pontra. Az anyagi helyzet megítélése pedig -10,2 pontról -3,7 pontra javult. A legnagyobb javulás az inflációs alindexben következett be, amely -37,8 pontról -30,8 pontra emelkedett, azonban még így is a négy alindex közül ennek megítélése a legkedvezőtlenebb.

A vállalati felmérésből kiderült, hogy a legkedvezőbb megítélése továbbra is az iparági környezetnek van, ennek az alindexnek az értéke +10,0-ről +15,3-re emelkedett. A legnagyobb javulás, -12,2-ről -5,0-re, a gazdasági környezet megítélésében történt, míg az üzleti környezet alindexe -8,2-ről -3,5-re emelkedett. A legkisebb javulás a termelési alindexben történt augusztushoz képest: -8,7 pontról, -5,3-ra emelkedett, így ennek a területnek volt a legrosszabb a megítélése.

A vállalati felmérés eredményei szerint a legnagyobb mértékű javulás az előző hónaphoz képest – a lakossági felméréshez hasonlóan – az elmúlt egy év gazdasági folyamatainak megítélésében történt.

Míg augusztusban a megkérdezett vállalatvezetők 25,9 százaléka mondta azt, hogy a gazdasági helyzet jelentősen, 37,5 százaléka pedig, hogy kissé romlott, addig ez a két arány szeptemberre rendre 22,1 és 31,3 százalékra csökkent. A változatlan gazdasági helyzetet érzékelők aránya 21,5 százalékról 18,0 százalékra mérséklődött. Eközben kisebb javulást az előző havi 10,0 százalék után 17,9 százalék, míg jelentőset 2,6 százalék után 6,0 százalék tapasztalt.

Az előző hónaphoz képest javultak a vállalkozások profitvárakozásai is. Bár a jelentős profitcsökkenésre számítók aránya alig változott az előző hónaphoz képest (3,4 százalék után 3,0 százalék), mérséklődött a kismértékben csökkenő (13,2 százalékról 9,0 százalékra) vagy változatlan profitot várók aránya (39,9 százalékról 32,7 százalékra). Eközben 36,1 százalékról 46,0 százalékra emelkedett a kissé növekvő profitra számítók aránya, míg a jelentős profitemelkedést váróké 4,2 százalékról 5,8 százalékra nőtt – áll a közleményében.